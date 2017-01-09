Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о вмешательстве Путина в подсчет голосов

В своем монологе Фэллон заявил, что подсчетом голосов занимались эксперты Ernst and Young and Putin — артист таким образом переделал название британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
74-я церемония вручения «Золотого глобуса» прошла 8 января в Лос-Анджелесе. Фэллон, известный по телепередаче «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном», выступил ведущим кинопремии.
В сети набирают популярность мемы с шуточными обвинениями в адрес россиян. Авторы постов сопровождают их хештегами #RussianHack и #russiandidit. Поводом для интернет-шуток стали многочисленные обвинения в адрес российских хакеров, якобы повлиявших на результаты президентских выборов в США.