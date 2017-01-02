Алла Михеева встречается с бывшим Ольги Бузовой (фото)

Стало известно, что артистка стала встречаться с бывшим возлюбленным телеведущей Ольги Бузовой.

По информации журналистов, Алла Михеева стала девушкой бизнесмена Тимофея Майорова, которого около 7 лет назад считали женихом известной телеведущей Ольги Бузовой.

В те времена со светской львицей и бизнесменом произошла криминальная история. У Майорова украли автомобиль BMW X15, показания Ольги и Тимофея относительно пропажи которого сильно различались, а потом оказалось, что заявление о краже бизнесмен подал лишь месяц после пропажи авто. На данный момент о скандале уже забыли, и Тимофей Майоров встречается с Аллой Михеевой. Он заявил, что абсолютно счастлив.