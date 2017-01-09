Певица Юлия Савичева уже не может скрывать беременность

Поклонники Юлии Савичевой, которая вышла замуж еще два года назад, все ждут от нее вестей о беременности. Казалось, что певица в прошлом году специально долго не выходила на связь, проводя месяцы в какой-то теплой стране, пишут Argumentiru.com.

"Знаю-знаю, что вы меня потеряли. Не переживайте, со мной все отлично. С момента окончания огромного тура я с головой погрузилась в творчество - практически все это время я провожу в студии - пишем, пишем, пишем. Сейчас я все время в движении, путешествую по самым живописным местам. Даже немного загорела", - написала Юлия о своем исчезновении.

На днях она появилась на публике в объемном платье, и кое-кому стало очевидно, что певица ждет пополнения в семье.