Смотри: Наташа Королева показала своего по-детски шкодливого возлюбленного

На голову мужчина одел объёмную шапку с помпоном невероятных размеров. В подписи к фотографии супруга назвала Глушко по-детски шкодливым, пишут Argumentiru.com.
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Певица Наташа Королева показала поклонникам фотографию своего супруга актёра Сергея Глушко. Бодибилдер, знаменитый под псевдонимом Тарзан, предстал перед поклонниками в необычном образе.
На голову мужчина одел объёмную шапку с помпоном невероятных размеров. В подписи к фотографии супруга назвала Глушко по-детски шкодливым, пишут Argumentiru.com.
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Участниками 31-го выпуска шоу караоке в машине #ЗВЕЗДАПОЙ стали героини нового мини-сериала #Подруга Анна Плетнёва и Марина Федункив. По сценарию интернет-короткометражки, девушки пытаются попасть в шоу-бизнес всеми возможными способами. Им улыбнулась удача: Аня и Марина случайно поймали самый музыкальный автомобиль и вместе с ведущим Сэмом прокатились по центру Москвы, пишет Life.ru.
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