Фото: Инна Маликова показала, как круто сейчас выглядит рэпер Джиган

С помощью Instagram звезд нам удалось узнать, что Маликова и Джиган отдыхали в Майами, где встретились на пляже и сделали красивое совместное фото.

«Неожиданная поездка в теплые края идеально вписалась в эти зимние каникулы, главное - вовремя вернуться. @iamgeegun были рады встретить», - подписала снимок Инна Маликова.