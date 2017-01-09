Фото: Инна Маликова показала, как круто сейчас выглядит рэпер Джиган

9. Январь 2017 16:53
Солистка популярного российского ансамбля «Новые Самоцветы» Инна Маликова по примеру своих коллег по цеху сейчас отдыхает где-то в жаркой стране, в какой – певица не уточняет. Как оказалось, там же свой отпуск проводит именитый российский рэпер Джиган.
С помощью Instagram звезд нам удалось узнать, что Маликова и Джиган отдыхали в Майами, где встретились на пляже и сделали красивое совместное фото.
«Неожиданная поездка в теплые края идеально вписалась в эти зимние каникулы, главное - вовремя вернуться. @iamgeegun были рады встретить», - подписала снимок Инна Маликова.
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