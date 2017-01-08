Сами взгляните! Рыжий «Иванушка» и Ходченкова отдыхают на Бали

Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Марией, Светланой Ходченковой, Юлией Барановской и другими друзьями решили провести совместный отдых на Бали. О том, как проходят их дни, участник группы "Иванушки International" регулярно оповещает своих многочисленных подписчиков на своей страничке в социальной сети Instagram.

A photo posted by Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) on Jan 8, 2017 at 3:31am PST

Популярный исполнитель публикует фотографии с светловолосой актрисой, купаясь с ней в бассейне, и просто находясь рядом. "Отдыхаю хорошо! Всем спасибо!" – сообщил Григорьев-Апполонов.

Подписчики с одобрением отнеслись к соседству певца и актрисы. "как же у вас там здорово!", "Видно,что вам хорошо!!", "А какие шикарные девчонки!!!! Андрей тебе повезло!!" – выразили свое мнение поклонники.