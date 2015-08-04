«Удастся ли к 2018 году догнать, например, Первый Балтийский канал (ПБК), у которого рейтинг составляет 5%? Вряд ли. Потому что я точно знаю, какой у меня бюджет и возможности для построения сетки передач. Чтобы догнать ПБК, который по сути является "репликой" российского Первого канала с местными окнами, и аудитория которого начала формироваться в 60-е годы прошлого века, мне нужно полностью перестроить сетку, усилить ее за счет мобильности, скорости реакции новостных программ, расширения корреспондентской сети и многообразия жанров. Но для этого мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего. А годовой бюджет у ETV+ такой: официально 4,5 миллиона евро, но реально на производство программ идет только 1,8 миллиона. А еще нужна зрительская привычка, которая не формируется за один-два года», - сказала Дарья Саар.

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