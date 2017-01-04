В книге Николая Караченцова его супруга напомнила, как долго он над ней издевался

В книге "Я не ушел" отдельное слово берет супруга народного артиста России Людмила Поргина. Она вспоминает, как уже глубоко влюбленная в него переезжает в его квартиру. Но звезда "Ленкома" долго не делал ей предложение. Было видно, что Караченцов влюблен и просто изводит ее. Издевательства прекратились, когда Людмила сама предложила Николаю расписаться. И он сразу согласился...

В прошлом году радиоведущая, актриса Алла Довлатова написала скандальный пост в Сети, обвинив Людмилу Поргину в той страшной аварии:

"Увидела Николая Караченцова и сердце сжалось! Какой же он был гениальный, прекрасный, любимый всей страной артист!!! Как горько и больно, что такая беда с ним произошла! Помню @stassadal (Станислав Садальский-прим.авт.) мне рассказывал, как это все случилось! Ужасно! Караченцов пришел домой (по-моему, после спектакля), был сильно выпивший, собирался лечь спать и вдруг, звонит жена (у неё случилось горе - умерла мать) и она требует, чтобы Николай приехал к ней на дачу", - значилось в скандальном посте.

В книге Людмила Поргина также упомянула скандалы вокруг той аварии, и что многие стали обвинять ее. В том числе и в пиаре на трагедии.

"Есть и такие, которые говорят, что я слишком зачастила на телевидение, что якобы мой больной муж - мой личный пиар. Тут я цензурного слова не подберу, чтобы это назвать. Какой личный пиар? Да, я участвую в телевизионных передачах. Я это делаю только лишь потому, что выстояла рядом с ним, что отстаиваю его жизнь. Однажды Коля одному журналисту, который мне вдруг начал выговаривать: «Что это вы все таскаете его по театрам, по концертам. Сидели бы лучше дома», хорошо сказал: «Слушай, сынок! Я болен физически, а ты духовно. Я тоже хочу ходить в театр... И неизлечим ты, а не я».