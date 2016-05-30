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Ольга Бузова оказывает знаки внимания испанскому футболисту

Limon.ee
Limon.ee
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Телеведущая выразила свое восхищение спортсменом. Ольга Бузова официально развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым 30 декабря. Теперь каждый из экс-супругов пытается обрести личное счастье с другими.

В конце прошлого года телеведущая Ольга Бузова и член сборной России по футболу Дмитрий Тарасов получили официальный развод. После более четырех лет жизни в браке супруги приняли решение расстаться. Теперь каждый из них пытается обрести свое личное счастье. Сейчас Ольга обратила внимание на другого футболиста - капитана испанской команды «Атлетико Мадрид» Габриэля Фернандеса. Телеведущая выразила восхищение спортсменом. Под опубликованной фотографией мужчины она оставила три смайлика, которые могут означать то, что Бузова поражена его способностями и считает сексуального брюнета одним из лучших игроков, пишет Starhit.ru.

Судя по всему, сейчас Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов стараются не вспоминать о совместном прошлом. Несмотря на то, что поклонники все же надеялись на примирение телеведущей и футболиста, чуда не произошло, и супруги оформили развод.

Теперь Бузова делает выводы из неудачного брака и обещает, что впредь не станет распространяться о своей личной жизни. Многие поклонники помнят, насколько часто Ольга выкладывала нежные снимки с супругом и писала об их сильной любви.

«У меня нет грязного белья. Мне не стыдно ни за одно свое слово и поступок. Я такой человек: если мне хорошо, не могу молчать, а если больно, то не могу сдерживать слез. Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника», – поведала ведущая.

Бузовой ничего не мешает завязать новые отношения с мужчиной, рядом с которым она будет чувствовать по-настоящему любимой и счастливой. Однако пока знаменитость старается направить свою энергию на реализацию карьерных амбиций. Она не щадит себя, выступая на различных площадках со своим хитом «Под звуки поцелуев», а также уделяет внимание развитию сети магазинов одежды и съемкам в некоторых проектах.  

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