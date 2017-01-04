Порносайты крадут фото из социальных сетей

Владельцы клубничных порталов настолько жаждут пополнить свою коллекцию, что готовы попросту стащить ваши снимки.

Как заявляет IWF, примерно 88 процентов всех откровенных фотографий, которые были "выброшены" пользователями во всемирную сеть (например на страницу в фейсбуке) попадают на порно-сайты.

Internet Watch Foundation предупреждает о том, что размещать собственные снимки эротического содержания не самая лучшая идея, ведь и глазом моргнуть не успеешь, как твоя "невинная" обнаженка отправится в путешествие по Всемирной сети.

От такой утечки не застрахованы даже знаменитости, которые обладают куда более защищенными аккаунтами.