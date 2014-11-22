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Странные ритуалы до и после секса

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Российский портал Life.ru собрал на форумах самые необычные признания о том, что люди делают после минут любви.

Чистюли

"Мы моемся всегда перед сексом. Причём муж строго несколько раз намыливает сам член, потом ещё под головкой всё тщательно вычищает. 

Я спринцуюсь кислым раствором. Чистим зубы специальной обеззараживающей пастой (у меня пунктик — очень боюсь микробов и бактерий). Постельное бельё всегда меняю после секса, если есть силы, новое свежее проглаживаю. Я не могу спать на несвежепроглаженном белье. Обычно после стирки бельё всегда глажу, складываю на полку, потом застилаю кровать и заново проглаживаю простынку и пододеяльник изнутри. Мне так уютнее и чище. 

Перед сексом всегда надеваю новую ночнушку, трусики, муж надевает чистые, проглаженные трусы. 

Сама процедура секса длится недолго, без излишеств (не приемлю), муж всегда в дополнительных средствах защиты.

Сам утилизирует их потом, по особой (моей) системе. Сначала заворачивает в бумажный пакет, сворачивает рулончиком, потом в целлофановый мешочек, сворачивает и заклеивает скотчем крест-накрест. После всех утех я обязательно надеваю новую ночнушку и новое бельё. До этого иду в душ и тщательно моюсь и спринцуюсь. Потом муж ложится на диван, я перестилаю постельное бельё, глажу хотя бы на своей стороне. 

Мастер куни

"История такая... Встречаются они более полугода. В сексе всё нормально. Запретов нет. Всё по обоюдному согласию сторон. Все эти полгода мужчина рассказывал о том, какой он специалист в куни и что настанет тот самый день, когда он её поцелует ТУДА! Девушка не настаивала на этом. И вот недельку назад приехала она к нему, собирается пойти в душ. И тут он ей томным голосом на ушко так выдаёт: "Помойся ТАМ тщательно, сегодня я тебя ТУДА буду целовать". Девушка аж поперхнулась, что значит "тщательно"? Ну ладно.

Вышла из душа, приступили к сексу. Он решил начать с тех самых "оральных" ласк. Невзирая на полугодовую рекламу, куни у него на слабую тройку. Что делать там языком, он не очень-то знает. Секс закончился. И вместо того, чтоб полежать вместе, понежиться, он вскакивает и несётся в ванную. Так как стенки между спальней и ванной смежные и тонкие, то слышно всё, что он делает. И после этого там начинается представление. Сначала он очень долго полощет рот и горло, потом чистит зубы, потом начинает что-то отхаркивать (это всё очень и очень чётко слышно в спальне), потом его начинает "тошнить". Вышел этот "специалист по куни" из ванны как ни в чём не бывало. Девушка по-тихому собралась и уехала домой". 

Главное — не привыкнуть

"Мой мне объяснил, почему надо мыться сразу после секса, он когда-то услышал, что если не отмыть свой орган после секса от женских выделений, то происходит привыкание и, как следствие, потеря интереса к данной женщине. Часто от него слышу: "Ой, как лениво вставать, но надо", при этом он совершенно уверен, что мужская сперма во влагалище творит чудеса, питает её и она там просто необходима. Сама я сразу встаю и моюсь, несмотря на его уговоры о полезности находящейся внутри меня жидкости".

С утра всегда мою пол, ну вдруг что-то на него попало. Протираю ламели раз в неделю, матрас пылесошу и стираю наматрасник раз в неделю. 

Раньше покупала одноразовые пелёнки особой фирмы, для подстилания во время супружеских обязанностей. Теперь их больше не продают, очень страдаю, но что делать".  

Лектор

"С моим после секса мы лежим и общаемся, любит он умом блеснуть, а мне это нравится. Вот пример: упаковка презервативов "Опиум контекс", он рассказывает об авторе рисунка, его биографию, о стиле модерн, в котором работал этот художник. Плавно переходит на архитектуру в этом же стиле и какие здания в нашем городе построены в этом стиле".  

В мире животных

"Когда у нас с мужем родился первенец, после родов, естественно, некоторое время воздержания, ну вот, наконец-то это время прошло, и мы с мужем решили заняться сексом, решили на полу, чтоб скрип кровати не разбудил сына, телек выключать не стали, там шло "В мире животных". И вот мы занимаемся сексом на полу, сын не мешает, мне уже не больно, муж вообще на седьмом небе от счастья, и во-о-от... в тот момент, когда мы, получив умопомрачительный оргазм, упали на пол обессиленные... ведущий программы "В мире животных" говорит: на ваших глазах, уважаемые телезрители, происходило спаривание диких гиппопотамов!" Мы ржали так, что разбудили не только сына, но и всех соседей". 

И кратко

"А мне после секса надо минут 10 полежать с закрытыми глазами, а потом чего-нить пожевать, ну, или хоть чаю выпить". 

"А я вот после этого иду в душ и потом имею дикое желание заглянуть в холодильник".

"А у меня был кадр 35 лет, после процесса сразу в душ и надел плюшевую пижаму... это вообще как понимать?"

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