«Бал у сатаны»: видео с «Голубого огонька» шокировало соцсети

Ролик появился в Twitter-аккаунте "Загнивающий Запад". Чтобы подчеркнуть эффект, клип был немного смонтирован.

Пользователи Сети оставили под видео возмущенные комментарии: "Боже! Какая мерзость!","Неувядающая" классика советского застоя","Пошлая плесень", "Новогоднее шоу фриков". Кто-то из юзеров даже предположил, что участники ролика употребляли нашумевший в допинговом скандале с российскими спортсменами препарат мельдоний.

А вы смотрели российские телеканалы в новогоднюю ночь?