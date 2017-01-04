Королева Швеции рассказала о привидениях во дворце

Шведская королева Сильвия утверждает, что королевский дворец, где она проживает, не дает покоя из-за привидений, которые в нем обитают. По ее словам, это не страшно, а напротив – очень интересно, передает RenTV.

О своих наблюдениях жена короля Швеции Карла XVI Густава рассказала во время съемок документального кино.

По словам королевы, во дворце Дротнингхольм много энергии и это чувствуется. "Есть истории о старых домах с привидениями. Они были заполнены людьми на протяжении веков. И энергия остается. В этом доме также чувствуется колоссальная энергия. Было бы странно, если бы она не приняла обличье", – отметила она.