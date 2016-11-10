Земфира уедет из России

Тайны жизни замкнутой артистки раскрыла ясновидящая Галина Янко. Творчество, самосовершенствование и построение карьеры занимали все ее мысли, практически, всю сознательную жизнь. В связи с этим она смогла добиться высот на эстраде, но до сих пор не создала семью. Она очень хочет и умеет любить и в прошлом она уже испытывала это чувство, но у нее очень высокие требования к человеку, которого она хочет видеть рядом с собой.

Стремление постоянно расширять свое влияние на музыкальном Олимпе и совершенствовать свое искусство не покинет Земфиру никогда и она будет успешно продолжать реализовывать задуманное. Однако, будут в ее карьере и периоды застоя.

После 47 лет Земфира какое-то время не будет выходить на сцену. Это продлится два-три года, но затем опять громко заявит о себе и укрепит свою славу и влияние. Далее ее карьера так и будет продолжаться, она будет то уходить в тень, то вновь выходить на сцену.

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Что касается денег, то Земфира на данный момент достаточно обеспеченный человек и в дальнейшем ее финансовое положение будет только улучшаться. В какой-то момент она захочет уехать жить за границу и приобретет там дом, в котором будет проводить большую часть времени. Хотелось бы предостеречь ее от пластических операций: любое хирургическое вмешательство может повлечь за собой нежелательные последствия для здоровья.

"В личной жизни Земфиры все будет складываться не так гладко. Из-за своих высоких требований, неспособности идти на компромиссы в отношениях с людьми, а также негативного опыта в прошлом Земфира не может подпустить к себе близко практически никого. Эта тенденция сохранится. Поэтому возможно, что она всю жизнь проживет одна. Одно могу сказать точно: если у нее появятся серьезные отношения, о которых она заявит во всеуслышание, то продлятся они всю жизнь", – рассказала ясновидящая.