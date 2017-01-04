Особенно всех заинтересовал календарь с названием: «Целый год с президентом России», на каждой странице которого фотография Путина и короткое послание народу. И в этом календаре Владимир Владимирович представлен в качестве милого и щедрого друга. Путин на фотографиях предстал перед обладателями календаря в разных образах: от военного до церковного.

В одном из таких календарей Путин «встречается» с Ильвесом. Там помимо снимков Владимира Путина есть два изображения экс-главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.

А вы видели в магазинах календари с Путиным? Расскажите нам об этом в комментариях.