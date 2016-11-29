15 вещей, с которыми вы должны попрощаться в 2017 году

- Попрощайтесь с мыслями, что вы недостаточно хороши. Подумайте о том, как вы всегда доказываете обратное, и докажите, что они неправы, еще раз.
- Попрощайтесь с теми, кто не ценит вас, теми, кто не отвечает на звонки или сообщения. Они не любят вас или относятся к вам без уважения. Отпустите их и найдите людей, стоящих вашего времени.
- Попрощайтесь с испорченными моментами и ошибками, которые вы сделали на своем пути. Вы на них учитесь и растете.
- Попрощайтесь со слезами, которые вы пролили над теми, кто не заслуживает вас и сделал ваш год сложнее.
- Попрощайтесь с вашими страхами, тем, что останавливает вас от попыток жить полной жизнью.
- Попрощайтесь с минутами слабости, ведь вы знаете, что они приближают вас к моменту силы.
- Попрощайтесь с неразделенной любовью. Знайте, что неудачные отношения позволяют вам стать на один шаг ближе к любви на всю жизнь.
- Попрощайтесь и уйдите, когда необходимо это сделать. Знайте, что вы всегда можете уйти, и не должны оставаться.
- Попрощайтесь с собой прежним, когда вы можете меняться. Изменения означают, что вы не остановились и вы никогда не должны останавливаться.
- Попрощайтесь с друзьями, которые тянут вас вниз и которые предали вас. Пусть они станут примером людей, которых вы должны избегать.
- Попрощайтесь с теми, кто сомневался, и теми, кто смеялся над вашей мечтой. Примите их слова как вызов, пусть они будут топливом для вашей мотивации и решимости.
- Попрощайтесь с вашим списком дел. Жизнь намного лучше, когда у вас нет плана действий и собственных ожиданий.
- Попрощайтесь с вашей одержимостью все контролировать, иногда лучше позволить вещам случиться, и будь что будет.
- Попрощайтесь со всеми оставшимися без ответа вопросами. Они только забивают ваш мозг, потому что рано или поздно вы узнаете, почему все вышло так, как есть.
- Попрощайтесь со словами, которые наносят ущерб вам, теми, от которых вы не могли избавиться. Новый год приносит новый шанс пересмотреть все, включая себя.
15 вещей, с которыми вы должны попрощаться в 2017 году
4. Январь 2017 12:43
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Как долго мы окружали себя ситуациями и людьми, которых надо было просто отпустить. В новом году важно пересмотреть свой образ жизни и попрощаться с тем, что вас не устраивает. Limon выделил 10 главных вещей, которым стоит сказать «до свидания!», пишет Soulpost.ru.