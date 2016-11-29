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15 вещей, с которыми вы должны попрощаться в 2017 году

Limon.ee
Limon.ee
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Как долго мы окружали себя ситуациями и людьми, которых надо было просто отпустить. В новом году важно пересмотреть свой образ жизни и попрощаться с тем, что вас не устраивает. Limon выделил 10 главных вещей, которым стоит сказать «до свидания!», пишет Soulpost.ru.

  1. Попрощайтесь с мыслями, что вы недостаточно хороши. Подумайте о том, как вы всегда доказываете обратное, и докажите, что они неправы, еще раз.
  2. Попрощайтесь с теми, кто не ценит вас, теми, кто не отвечает на звонки или сообщения. Они не любят вас или относятся к вам без уважения. Отпустите их и найдите людей, стоящих вашего времени.
  3. Попрощайтесь с испорченными моментами и ошибками, которые вы сделали на своем пути. Вы на них учитесь и растете.
  4. Попрощайтесь со слезами, которые вы пролили над теми, кто не заслуживает вас и сделал ваш год сложнее.
  5. Попрощайтесь с вашими страхами, тем, что останавливает вас от попыток жить полной жизнью.
  6. Попрощайтесь с минутами слабости, ведь вы знаете, что они приближают вас к моменту силы.
  7. Попрощайтесь с неразделенной любовью. Знайте, что неудачные отношения позволяют вам стать на один шаг ближе к любви на всю жизнь.
  8. Попрощайтесь и уйдите, когда необходимо это сделать. Знайте, что вы всегда можете уйти, и не должны оставаться.
  9. Попрощайтесь с собой прежним, когда вы можете меняться. Изменения означают, что вы не остановились и вы никогда не должны останавливаться.
  10. Попрощайтесь с друзьями, которые тянут вас вниз и которые предали вас. Пусть они станут примером людей, которых вы должны избегать.
  11. Попрощайтесь с теми, кто сомневался, и теми, кто смеялся над вашей мечтой. Примите их слова как вызов, пусть они будут топливом для вашей мотивации и решимости.
  12. Попрощайтесь с вашим списком дел. Жизнь намного лучше, когда у вас нет плана действий и собственных ожиданий.
  13. Попрощайтесь с вашей одержимостью все контролировать, иногда лучше позволить вещам случиться, и будь что будет.
  14. Попрощайтесь со всеми оставшимися без ответа вопросами. Они только забивают ваш мозг, потому что рано или поздно вы узнаете, почему все вышло так, как есть.
  15. Попрощайтесь со словами, которые наносят ущерб вам, теми, от которых вы не могли избавиться. Новый год приносит новый шанс пересмотреть все, включая себя.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА2017годжизньпрощание
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