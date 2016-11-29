15 вещей, с которыми вы должны попрощаться в 2017 году

Как долго мы окружали себя ситуациями и людьми, которых надо было просто отпустить. В новом году важно пересмотреть свой образ жизни и попрощаться с тем, что вас не устраивает. Limon выделил 10 главных вещей, которым стоит сказать «до свидания!», пишет Soulpost.ru.