Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Светская львица Божена Рынска, порадовавшаяся гибели журналистов НТВ во время крушения Ту-154 в Черном море, сбежала из России. Судя по записи в соцсетях, Рынска уехала к океану.

«Океан теплый и очень приятный. Ура», – написала блогерша на своей страничке в Facebook, не уточнив, где именно на находится.

При этом подписчики пожелали Рынске приятного отдыха. «Божена, поделитесь координатами! Отдыхайте и наслаждайтесь видами, ни о чем не думайте. Океан расслабляет и забирает все переживания и неприятные мысли Будем ждать фотки с отдыха в инстаграмме », – отметила одна из поклонниц светской львицы.

Примечательно, что в последний раз Рынску видели в Москве около недели назад, когда она вызывала скорую помощь. Также в одном из интервью она утверждала, что не собирается покидать Россию.

Как сообщалось ранее, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ.

«Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?...».

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. «В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбожена рынскароссияскандал
эксклюзив на limon.ee
Смотри!
C новым годом!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:20
Сын Никаса Сафронова попал в реанимацию
13:06
Владимир Путин и Тоомас Хендрик Ильвес наконец-то встретились (1)
12:57
Фото: 46-летняя Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой в бикини
12:43
15 вещей, с которыми вы должны попрощаться в 2017 году
12:38
Угадайте возраст актрисы и выиграйте билеты в кино!
12:30
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
12:19
Когда 16-летняя дочь Эрики Салумяэ начала рожать в Таиланде, родители ее мужа бегали по дому, как «безмозглые курицы»
11:55
Звезда на связи: какие тайны хранятся в телефоне Мити Фомина
11:35
Ольга Бузова следит за личной жизнью бывшего мужа и его любовницы
11:27
Загляни в таблицу! Это новогоднее предсказание определит твою судьбу в 2017 году
10:57
Филипп Киркоров сделал важное заявление (1)
10:40
Принц Гарри удивил новым увлечением: фото попали на обложку журнала
10:18
Видео: эстонский астролог Эдда Пауксон советует запастись терпением
10:05
Юлия Высоцкая: два-три дня, а потом – смерть... (1)
09:47
В субботу, 7 января, начнется редкое астрономическое явление. Вот как использовать его по максимуму!
09:32
Скорее читайте гороскоп на четвертое января для всех знаков зодиака
09:23
50-летняя Джанет Джексон родила первенца
18:53
Смотри: защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана
18:29
Шустро! Молодая мать Ксения Собчак вышла на работу
18:10
Вот почему мужчины не могут иметь множественные оргазмы
Все новости
KrasotkaЦеликом
Угадайте возраст актрисы и выиграйте билеты в кино!

Угадайте возраст актрисы и выиграйте билеты в кино!

Правильно и легко: пять советов, которые помогут наладить питание в 2017 году

Правильно и легко: пять советов, которые помогут наладить питание в 2017 году

Десять ошибок в макияже, которые делают нас старше

Десять ошибок в макияже, которые делают нас старше

13:32
Десять секс-откровений, которые мужчины хотели бы, чтобы женщины знали
13:11
Почему мужчины любят стерв
12:24
Что делать, если любимый женат
3. янв
Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось (1)
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Юлия Высоцкая: два-три дня, а потом – смерть...(1)
Владимир Путин и Тоомас Хендрик Ильвес наконец-то встретились(1)
Загляни в таблицу! Это новогоднее предсказание определит твою судьбу в 2017 году
В субботу, 7 января, начнется редкое астрономическое явление. Вот как использовать его по максимуму!
Филипп Киркоров сделал важное заявление(1)
Топ комментариев
Божена Рынска заявила, что не собирается уезжать из России(11)
«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео)(10)
Премьер-министр Украины: мы проведем Евровидение в Киеве на высшем уровне(6)
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees!(6)
Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео)(4)
CмотриЦеликом
Видео: эстонский астролог Эдда Пауксон советует запастись терпением

Видео: эстонский астролог Эдда Пауксон советует запастись терпением

Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года

Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года

«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео)

«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео) (10)

2. янв
Пока мы ели салаты: эстонские знаменитости с шиком отметили Новый год (фото)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопджордж майклжизньзвездыинтересноксения собчаклюбовьмужновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссмертьсмотрисынталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees