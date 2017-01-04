Когда 16-летняя дочь Эрики Салумяэ начала рожать в Таиланде, родители ее мужа бегали по дому, как «безмозглые курицы»

«Какая же у нас была ночь! Где-то около двух Говри вбежал в нашу комнату: «Вставайте! Вставайте! У Шанти воды отошли!» Я, конечно же, сонная пошла в их комнату, чтобы убедится, действительно ли всё так – поди знай этих взволнованных ожиданием отцов!? Воды действительно отошли. Бооольшая лужа на полу, на кровати и везде. Шанти спокойно лежит. Должна была пойти в туалет, но случилось так, что воды отошли прямо в комнате», - пишет новоиспеченная бабушка Герли Гранд в своем блоге о том, как начались роды, пишет Elu24.

Дочь Эрики Салумяэ Шанти сама не сразу поняла, что сейчас будет рожать.

«Мы все втроем скакали по дому в панике, как горные козлы. Нет, – больше, как безмозглые курицы. Никто из нас больше не помнил, где находится визитная карточка знакомого таксиста и нам казалось очевидным, что надо обязательно взять с собой всё, что было под рукой, от кастрюли до пляжных игр, - пишет Герли. Шанти на всё это смотрела минут 10 и потом спокойно произнесла: „Может, надо заказать уже машину до больницы“».

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