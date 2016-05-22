Ольга Бузова следит за личной жизнью бывшего мужа и его любовницы

Ольга, видимо, забыв выйти из своего аккаунта и зайти в фейковый, лайкает комментарии, где есть намеки на то, что именно с Костенко теперь встречается Тарасов. Впрочем, многие девушки встали на сторону Ольги и считают, что скоро она перестанет заходить на страницу Анастасии, потому что ей станет не так интересна личная жизнь бывшего мужа.