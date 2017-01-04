Загляни в таблицу! Это новогоднее предсказание определит твою судьбу в 2017 году

Многие из нас желают заглянуть за ширму будущего и узнать, что скрывается за пеленой неизвестности. Еще бы! Неопределенность вызывает ужас.

Ну что? Ты готов? Тогда закрой глаза и ткни пальцем или мышкой в таблицу. Выбранное число — это предскание на 2017 год. Верить или нет — дело твое...

1. Перед тобой расстилается яркий золотистый луч, как прямая дорога к исполнению заветной мечты. Что бы ты ни задумал, всe сбудется!

2. Весь этот год ты будешь находиться в нужном месте, в нужное время с нужными людьми. Собственно, это прямой путь к успеху!

3. На твоем пути будет немало препятствий, которые могут помешать выполнению всех планов. Придется адаптироваться к обстоятельствам.

4. Реализация всех целей зависит только от приложенных усилий. Будь смелее, ведь всё в твоих руках!

5. Займись саморазвитием и накоплением знанием. Это будет лучшей инвестицией в будущее.

6. Шаг за шагом ты приближаешься к исполнению намеченной цели. Не спеши: всему свое время.

7. Тебя ждут временные трудности. Постарайся не опускать руки, ведь после дождя солнце светит еще ярче.

8. Обстоятельства сложатся как нельзя лучше. Используй собственную смекалку, чтобы всегда оставаться на волне.

9. Чтобы добиться всего желаемого, тебе понадобится чуточку больше терпения. Дело в том, что опрометчивые поступки могут всё испортить.

10. Все приложенные тобой усилия вскоре дадут плоды. Даже помощь друга может оказаться «медвежьей услугой». Расчитывай только на себя.

11. В любом случае ты будешь в выигрыше. Тебя ждет неожиданный сюрприз.

12. Прояви осторожность. Постарайся не наломать дров. Трезво оценивай собственные силы и возможности.

13. Возможны упадок сил и нервные срывы. Исполнение желаний откладывается. Побереги силы, и всё сбудется, только немножечко позже.

14. Возьми себя в руки, дочь самурая: всё придет в нужный момент. А пока занимаймись повседневными делами.

15. Браться за осуществление планов пока бесполезно. Вынужденное одиночество, непонимание близких, отсутствие единомышленников. Используй это время с пользой и удели больше внимания саморазвитию.

16. Ты можешь делать всё, что взбредет тебе в голову. Подходящее время для спонтанных действий.

17. Подумай еще раз и ответь себе честно на вопрос: ты действительно этого хочешь?

18. Существует риск оказаться в тупике. Спокойно пережди этот момент, и будет попутный ветер.

19. От тебя единственного зависит успех восхождения на новую ступень жизни. Жизнь дает шанс: главное — не упустить его.

20. Гармония в отношениях с людьми и миром: что излучаешь, то и получаешь.

21. Жизнь перечеркнет твои планы и предоставит тебе совсем неожиданные возможности.

22. Переступи через эгоизм и не замыкайся в себе. Сотрудничество — прежде всего.

23. Будет всe, как ты захочешь. Это принесет пользу и тебе, и близким.

24. Идеи, существовавшие лишь в твоем воображении, получат шанс на реализацию.

25. Может произойти разлад между твоими планами и их реализацией. Заново обдумай намерения и наметь более удачные пути для их осуществления.

26. Твоя жизнь на некоторое время будет сосредоточена лишь на интересах семьи. Займись домашними делами и не считай это время потерянным. Признание твоего авторитета самыми близкими — это тоже важно.

27. Накапливай опыт и знания для продвижения вперед. Самое подходящее время заняться самосовершенствованием.

28. Попробуй взглянуть на привычные вещи под другим углом. Это внесет свежесть в твою жизнь и поможет убережет тебя от поспешных выводов.

29. Наладь контакты со старыми знакомыми. Если не срабатывают старые связи, завязывай новые. Учись создавать прочные деловые и дружественные связи. Это здорово поможет тебе в будущем.

30. Тактичный подход к людям обеспечит тебе максимум успеха, а также поможет закрепить собственный авторитет.

31. Настал походящий момент для реализации самых трудноисполнимых задач.

32. Придется срочно искать выход из кризиса и перестраивать свою жизнь. Со временем тревоги останутся позади.

33. На пути к мечтам тебя тормозит недоверие к себе и окружающим. Звезды обещают период застоя.

34. Твои мечты далеки от исполнения. Ухудшение положения. Придется потратить больше усилий, чем ты предполагал.

35. Существует очень много противоречий. Если будешь слишком рьяно добиваться желаемого, упустишь достигнутое.

36. Твое удачное продвижение и внезапный успех могут вызвать зависть. Правда, дальше сплетен не дойдет.

37. Возьми все свои расходы под контроль, иначе будешь жалеть о зря потраченных деньгах.

38. Добавь к мечте щепотку инициативы, чайную ложку предприимчивости, столовую ложку самостоятельности — и у тебя всё обязательно получится.

39. Тебя ждут интересные известия. Будь внимательным к знакам судьбы.

40. Твои планы будут исполняться прямо пропорционально затраченным времени и силам.

41. Твои планы будут исполняться прямо пропорционально затраченным времени и силам.

42. Период неопределенности. Наметь конкретный план предполагаемых действий и старайся следовать ему.

43. Появляется соблазн потратить крупную сумму денег. Следуй своему внутреннему голосу, а не чужим советам и уговорам.

44. В ближайшем будущем не будет особых волнений. Все дела ясны, все планы исполнимы.

45. Настало время веселья!

46. Желание исполнится, если ты будешь немножечко скромнее в своих требованиях.

47. Путешествие внесет нужные коррективы в твои планы. У тебя появится возможность быстрого продвижения вверх по карьерной лестнице.

48. Вы получишь всё желаемое благодаря усердию, трудолюбию, дисциплине и поддержке судьбы.

49. Доверься жизни, плыви по течению, и река сама принесет тебя в нужное место.

50. То, что вызовет в тебя опасение, в дальнейшем обернется благом.

51. События будут развиваться быстрее, чем ты думаешь. Быть может, они застанут тебя врасплох.

52. Твое восприятие реальности несколько искажено. Пока ты не в состоянии увидеть скрытую сторону происходящего.

53. Полоса приятных неожиданностей, которые будут следовать одна за другой.

54. Ты встретишь новых людей, которые станут преданными друзьями или коллегами.

55. Тебя ожидает счастливое стечение обстоятельств и быстрый рост материального благосостояния.

56. Твои таланты и трудолюбие будут оценены по достоинству. Возможность поощрения, карьерного роста и выгодного сотрудничества.

57. Столько будет забот и хлопот, что практически не остается времени на что-то другое. Это поможет тебе не растраиваться по пустякам.

58. В твоей душе царит хаос, который может стать причиной помех в делах и начинаниях.

59. Прояви выдержку и самообладание, поскольку старые противоречия могут внезапно вырваться наружу.

60. Ты можешь упустить шанс из-за собственного легкомыслия либо неверия в свои силы.

61. Исполнится задуманое или нет, зависит только от твоей самодисциплины. Составь план действий и следуй графику.

62. Постарайся взглянуть на свою жизнь со стороны: благодаря этому ты обретешь правильный взгляд на многие вещи.

63. Измени себя, и изменится мир вокруг тебя. У тебя появится новый взгляд на жизнь.

64. Скорее всего, ты будешь слишком зависимым от мнения окружающих, особенно от тех, кто имеет власть.

65. Появятся лишние тревоги и волнения из-за соблазнов, интриг, пустых разговоров и споров.

66. Положись на судьбу и уповай на Бога. Доверься естественному ходу событий в жизни.

67. Ты тратишь много сил и энергии впустую. Постарайтесь правильно оченивать ситуацию и распределять свою активность с умом.

68. Ситуация сложится двояким образом. Попытайся правильно сориентироваться.

69. Есть повод задуматься о том, какие люди тебя окружают. Будь внимательным к своему окружению и не рассказывай никому о своих планах и успехах.

70. Не пытайся обдурить самого себя: ты уверен, что то, что ты затеваешь, действительно не причинит никому вреда?

71. Хороший момент для укрепления собственного авторитета. Возможность получить поощрение или награду со стороны.

72. Твоим планам суждено сбыться, если ты не будешь перекладывать свою ответственность на чужие плечи.

73. Возможность больших и маленьких побед. Тебе понравится вкус успеха.

74. Твои затеи имеют мало шансов на исполнение, поскольку они противоречат желанию других.

75. Твои дела будут решаться легко и быстро, без больших усилий и затрат энергии с твоей стороны.

76. Перемены неизбежно затронут, а, может, и перевернут всю твою жизнь с ног на голову. Грядущие события помогут начать новый этап жизни.

77. Старые заботы не займут в жизни много места. Появятся новые увлечения и новые знакомства.

78. Больше доверяй своему сердцу и интуиции: они подскажут тебе нужные пути к заветной цели.

79. Предстоит полоса потерь и испытаний. Собери свою волю в кулак и пережди этот сложный период. Вскоре всё наладится.

80. Перспективы у тебя самые радужные. Ты чувствуешь вдохновение, и к тебе стучится в дверь успех.

81. Ситуация стабильна. Ты на правильном пути. Доведи свои планы до конца и берись за новые перспективы.

82. Если твои ум и душа действуют в согласии друг с другом, ты добьешься многого.

83. Судьба любит время от времени устраивать испытания тем, кому она покровительствует. Настало твое время...

84. Ты сумеешь извлечь и сиюминутную, и долгосрочную выгоду. Тебе светит успех в материальных делах.

85. Держи себя в руках и не позволяй эмоциям захлестнуть тебя — это главное условие благополучного завершения каких-либо планов.

86. Перед тобой откроются новые перспективы и новые горизонты, прежде невидимые и недостижимые.

87. Тебя ожидает успех, обретенный легко и без усилий. Результат тебя удивит и порадует.

88. Действуй упорно и уверенно. Ни в коем случае не оглядывайся назад, и все козыри будут у тебя в руках.

89. Ты живешь в мире иллюзий и строишь воздушные замки, но у судьбы не хватит материала для их возведения. Постарайся трезво оценить ситуацию.

90. Правильно соизмеряй свои делания и свои возможности, тогда ты будешь всегда на высоте.

91. Если ты говоришь то одно, то другое, а думаешь третье — толку от этого не будет.

92. Обстоятельства введут тебя в заблуждение. Сконцентрируй свое внимание на светлой стороне жизни.

93. Успех сейчас маловероятен, в ближайшее время от тебя потребуются мудрость, выдержка и терпение.

94. Затруднения, которые у тебя возникнут, могут иметь благоприятные последствия. Гроза пройдет стороной.

95. Тебя ожидает прибыль: появятся новые хорошие материальные перспективы.

96. Тебе нужно больше отдыхать. Позволь себе на время забыть о делах. Это поможет обрести душевный покой и ясность мысли.

97. Через некоторое время твои желания или цели потеряют для тебя интерес. Не унывай: у тебя появятся новые возможности для творческого роста.

98. Успех может быть достигнут совместными усилиями. Практикуйся в дипломатии и тактичности.

99. Неожиданные события помешают в данный момент исполнению намеченных планов.

100. Судьба или, может, Божья воля? По каким-то причинам для тебя информация закрыта.

Естественно, нельзя относиться к таким предсказаниям слишком серьезно. Но подобного рода гадания могут стать ответом на вопрос, который давно тебя мучил.