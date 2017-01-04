Принц Гарри удивил новым увлечением: фото попали на обложку журнала

Как стало известно, принц провел три недели в Малави в течение лета, где он работал вместе с добровольцами, ветеринарами и специалистами вблизи одной из крупнейших и наиболее значимых локаций слонов. Об этом сообщает Daily Mail. Фото ЗДЕСЬ!

На одном из снимков, Гарри изображен, тянущим веревку с другими волонтерами, для того, чтобы заставить слона лечь и поставить на нем знак перед тем, как выпустить на волю.

Несмотря на то, что принц занимает пятое место в очереди на британский престол, он стал обычным членом команды – спал в брезентовой палатке на берегу реки Шире, которая кишит крокодилами и бегемотами. Гарри в экспедиции сделал свой вклад в сохранение жизни животным.