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Принц Гарри удивил новым увлечением: фото попали на обложку журнала

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Фото британского принца Гарри украсило обложку журнала Town & Country после того, как он занялся спасением 500 находящихся под угрозой исчезновения слонов от браконьеров в Африке.

Как стало известно, принц провел три недели в Малави в течение лета, где он работал вместе с добровольцами, ветеринарами и специалистами вблизи одной из крупнейших и наиболее значимых локаций слонов. Об этом сообщает Daily Mail. Фото ЗДЕСЬ!

На одном из снимков, Гарри изображен, тянущим веревку с другими волонтерами, для того, чтобы заставить слона лечь и поставить на нем знак перед тем, как выпустить на волю.

Несмотря на то, что принц занимает пятое место в очереди на британский престол, он стал обычным членом команды – спал в брезентовой палатке на берегу реки Шире, которая кишит крокодилами и бегемотами. Гарри в экспедиции сделал свой вклад в сохранение жизни животным.

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