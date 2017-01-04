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Юлия Высоцкая: два-три дня, а потом – смерть...1

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Юлия Высокая работает на телевидении снимается в кино, играет в театре, руководит кулинарной студией и ресторанами. И времени у нее на все хватает! 

"Все имеет свое место в пространстве и во времени, и оно не растянуто. Кино – это два месяца съемок плюс подготовка к ним, но не в режиме восемь часов каждый день. Театр – шесть спектаклей в месяц. В кулинарной студии то же самое, к тому же там со мной работает команда – ­одна я бы ничего не сделала", – поясняет Высоцкая.

Все это разнообразие занятий, как говорит Юлия, "помогает жить – в прямом и переносном смысле – финансово поддерживает и энергию дает". "Не могу сказать, что у меня какой-то очень рациональный подход к расписанию, да и к жизни вообще, но бездельничать я точно не могу, меня это в депрессию ввергает. Два-три дня могу в таком­ режиме провести, а потом все – смерть. Мне нужно что‑то делать, иначе я начинаю вешаться, а все вокруг – переживать и мечтать поскорее от меня избавиться, чтобы я куда-нибудь делась и чем‑то занялась", – призналась телеведущая.

Рассказала она и про свой идеальный отдых. "Он может быть разным. Продуктивным – например, очищающим, со спа-процедурами, правильным питанием, спортом. А может, наоборот, быть полный отрыв с друзьями, с разговорами до утра, прогулками, танцами и вкусной едой", – цитирует Высоцкую журнал Glamour.

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