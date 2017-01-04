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Скорее читайте гороскоп на четвертое января для всех знаков зодиака

Limon.ee
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Узнай свой гороскоп на сегодня, 4 января 2017 года: вечером отправься повеселиться в интересное место, пишет Tochka.net.

Овен

В первой половине дня ты получишь благодарность от своего руководства. Недоброжелатели могут проявить зависть и агрессию к твоему успеху. Тебе нужно навести порядок на рабочем месте и убрать со стола лишние вещи. Во второй половине дня тебя ждут непредвиденные растраты. Вечером пригласи друзей на концерт или в клуб.

Телец

В первой половине дня могут возникнуть сложности во время перемещений. Не стоит никуда торопиться и принимать необдуманных решений. Во второй половине дня разберись с документацией. Единомышленники предложат свою помощь и участие в твоих разработках. Вечером тебе нужно провести время в кругу семьи, приготовив вкусное блюдо.

Близнецы

Сегодня не стоит переживать из-за своей внешности и мелких недостатков. Приветливость и дружелюбие помогут наладить отношения с высшим руководством. Во второй половине дня старайся внимательно относиться к полученной информации. Твои конкуренты могут застать тебя врасплох. Свободное время посвяти встрече со своими подругами.

Рак

Сегодня тебя ждет повышенный интерес со стороны противоположного пола. Не стоит обращать внимания на мелкие раздражители и сплетни в коллективе. Во второй половине дня могут возникнуть сложности в работе цифровой техники. Займись оценкой своих результатов. Вечером отправься повеселиться в интересное место.

Лев

В первой половине дня могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Старайся, чтобы семейные проблемы не нарушили твои планы. Во второй половине дня отношения с коллегами будут напряженными. Не стоит портить свою репутацию, поддавшись гневу и агрессивному поведению. Вечером тебе нужно расслабиться с помощью массажа.

Дева

Утром тебя ждет неожиданная и приятная встреча со старым другом. Старайся не нервничать по пустякам и держать свои эмоции под контролем. Во второй половине дня наведи порядок на рабочем столе и в документации. Тебе нужно поговорить с руководством о своих перспективах карьерного развития. Вечером отправься в торговый центр за покупками.

Весы

В первой половине дня семейные проблемы могут тебя озадачить. Старайся не паниковать и обдумывать перспективу своих действий. Во второй половине дня твои коллеги помогут справиться со сложной проблемой. Сосредоточься на выполнении поставленных задач и выполняй все дела до конца. Вечером тебе стоит переступить свою гордыню и первой пойти на примирение с любимым человеком.

Скорпион

Этот день будет спокойным и принесет хорошие известия. Тебе стоит пойти на компромисс с оппонентами, чтобы получить нужный результат. Во второй половине дня ты получишь выгодное предложение. Используй все возможности, чтобы преумножить свой капитал. Вечером тебе стоит собрать друзей и отправиться повеселиться.

Стрелец

В первой половине дня тебя ждет напряженное общение с коллегами. Не стоит провоцировать конфликт, сдерживай эмоции. Во второй половине дня твой руководитель похвалит твои достижения. Старайся не оставлять незавершенных дел, наведи порядок в документации. Свободное время посвяти приготовлению романтического ужина.

Козерог

Сегодня тебя ждет большое количество контактов с людьми. Удели внимание своему стилю и прическе. Во второй половине дня ты получишь хорошее известие от старых партнеров.  Полученную прибыль лучше отложить и использовать для рационального инвестирования. Вечером займись рукоделием.

Водолей

Утром могут возникнуть сложности в дороге, за руль лучше не садиться. Твое эмоциональное состояние может быть нестабильным. Во второй половине дня остерегайся интриг и сплетен со стороны недоброжелателей. Будь откровенной с руководителем, и ты сможешь избежать проблем. Свободное время стоит посвятить походу к косметологу.

Рыбы

Сегодня старайся больше внимания уделить своему внешнему виду. От твоего обаяния и культуры общения будет многое зависеть. Во второй половине дня избегай авантюрных предложений от незнакомых людей. Прежде чем принять важное решение, посоветуйся с руководством. Вечером тебе стоит собраться с единомышленниками и сходить в ресторан.

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