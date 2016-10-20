Фотоновость: сексуальная Ану Саагим распивает игристый напиток и загорает посреди Вьетнама

3. Январь 2017 17:56
Ану Саагим, похоже, решила задержаться во Вьетнаме. Популярная эстонская светская львица уехала туда в Рождество и до сих пор, судя по страницам в социальных сетях, не вернулась в Эстонию.
Всего несколько минут назад главный редактор портала Elu24 опубликовала на своей странице в Facebook забавный снимок, на котором она, сидя на стуле посреди города, распивает игристый напиток.
/ Facebook Ану Саагим
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