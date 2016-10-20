Фотоновость: сексуальная Ану Саагим распивает игристый напиток и загорает посреди Вьетнама

Всего несколько минут назад главный редактор портала Elu24 опубликовала на своей странице в Facebook забавный снимок, на котором она, сидя на стуле посреди города, распивает игристый напиток.

/ Facebook Ану Саагим

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