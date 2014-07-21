Вот почему мужчины не могут иметь множественные оргазмы

Ученые из Международного общества по изучению сексуального здоровья женщин представили исследование, во время которого наблюдали более 2000 женщин и их оргазмы в течение трех лет. При этом эксперименте женщины удовлетворяли себя сами, пишет Soulpost.ru.

В ходе исследования выяснилось, что после первого оргазма женщины использовали различные методы давления и движения, чтобы достичь второго, третьего, четвертого и т.д. оргазма, из-за повышенной чувствительности в этой области. Это означает, что, если после оргазма вы прикасаетесь к одному и тому же месту в том же темпе и с тем же натиском, что и раньше, то вероятно снова ощутите пик удовольствия.

Физически установлено, что ничего не удерживает женщин от множественного оргазма, потому что женскому телу не нужно восстанавливаться после него, в отличие от мужчин.

Мужчины имеют длительный рефрактерный период после одного оргазма потому, что мужское тело должно производить больше спермы и заполнить придатки яичка, чтобы иметь возможность закончить снова.