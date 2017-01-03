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Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года

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В соцсетях кто-то очень древний вспомнил советский комикс, датированный 1960 годом. В нем художники и авторы студии «Диафильм» фантазировали на тему того, какой будет страна советов в годовщину Великой Октябрьской революции, то есть в 2017 году, передает Tjournal.

Диафильм так и называется: «В 2017 году». С точки зрения авторов, в этом году в развивающемся СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения не только космоса, но и недр Земли. Всего в диафильме 45 слайдов, их можно увидть ЗДЕСЬ!

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