Смотри: Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь

Но в новогодние праздники звезда сделала исключение, разместив полный невероятной нежности снимок вдвоем с наследницей. На селфи мать и дочь прильнули друг к другу. Видно, что у Елены Воробей и Сони искренние и очень тесные отношения.

Актриса, которая, как известно, воспитывает дочь одна с момента ее рождения, души не чает в своей подрастающей девочке. «Наша семейная новогодняя ночь была яркой и веселой. Вот какая уже взрослая моя маленькая доченька, мое солнышко», - трогательно прокомментировала селфи Елена Воробей.

Снимок и подпись к нему произвели впечатление на подписчиков знаменитости. Они принялись делать комплименты пародистке и ее прелестной наследнице, отмечая, как та быстро повзрослела и превратилась в настоящую красавицу.

A photo posted by Елена Воробей (@vorobei_elena) on Jan 1, 2017 at 12:16pm PST

«Соня так выросла», «А я помню, как по телевизору сказали, что вы родили. Как быстро летит время!», «Елена, с Новым Годом! Счастья вам и вашим близким. Помню Соню, лет шесть ей было, она ходила с моей дочей на английский», «Чудесная девочка! Счастья вам обеим!», «Девочки, вы просто красавицы! Счастья вам и чтоб у вас всегда все было хорошо!», «Красивая девочка, на Аглаю Шиловскую похожа», - восхищаются мамой и дочкой поклонники Елены Воробей. Стоит отметить, что ушедший год стал для звезды трагичным. Она потеряла сразу двух близких людей – умерла от рака мама Елены Воробей и трагически погиб любимый мужчина, отец Сони.

Елена Воробей признавалась, что очень дорожила Игорем и готова была мириться с тем, что ей приходится делить его с другой женщиной. Артистку не задевало, что возлюбленный не сделал ей предложения после развода с первой женой. Не позвал он ее в загс и тогда, когда она сообщила ему, что ждет ребенка.

«Он принял дочку, но Соня носит мою фамилию, - рассказывала Елена. – В графе «отец» у Сони написано: «Игорь Константинович, со слов матери».

Через некоторое время после рождения дочери возлюбленный Елены Воробей женился на обычной женщине Любе. Соню он навещал раз в год - в день рождения. Он не платил алиментов на ее содержание, но Воробей с благодарностью вспоминает о том, как Игорь помог купить ей и дочери квартиру в Москве. Кстати, претендовать на наследство погибшего любимого мужчины артистка не стала.