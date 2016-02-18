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Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы

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На портале Visitestonia всемирно известная певица Керли Кыйв рассказала о том, как распознать настоящего эстонца, пишет Elu24.

1. Непроницаемое выражение лица

Общаясь с эстонцем, никогда не узнаешь, счастлив он, опечален, зол или воодушевлен. Большинство эстонцев скрывают свои эмоции и удается им это удивительно хорошо. А вот публичное проявление чувств считается чуть ли не дурным тоном. Певица также посчитала необходимым отметить, что такое поведение может быть связано с коммунистическим мировоззрением в прошлом, однако эстонская молодежь, рожденная в свободной стране, более открыта для общения. 

2. Вы знали, что эстонцы изобрели Skype?

Skype – это то, чем мы так гордимся.

3. Эстонцы добавляют сметану во все блюда

Готовишь суп? Добавь в него сметану. Картошку? Добавим немного сметаны сверху. Помимо этого, сметана является ключевым ингредиентом многих эстонских десертов. Ах, точно! Сгорели на солнце? Обмажтесь сметаной!

4. Меньше слов, больше дела

Недавно Керли Кыйв снимала клип в Эстонии. Певица вспоминает, что за три часа осмотра мест для съемки ее коллеги не проронили ни слова. Эстонцы обычно не говорят попусту. Красотка признается, что за время путешествий по миру ей пришлось отучить себя от этой привычки, ведь звезду из-за этого зачастую считали грубой и необщительной. Как говорит Керли, она просто была эстонкой. 

5. А здесь есть сауна?

Этот вопрос возникнет рано или поздно, потому что эстонцы просто не могут жить без бани. 

6. Восточная Европа или Скандинавия?

Большинство эстонцев довольно высокие и обладают светлым цветом волос, как у скандинавов, но чертами лица похожи на жителей Восточной Европы. Иностранцы не могут понять, является ли Эстония частью Восточной Европы или частью Скандинавии. 

7. Говоря по-английски, эстонцы путают местоимения «он» и «она»

Дело в том, что в эстонском языке нет мужского и женского рода. Керли прожила в Лос-Анджелесе девять лет, но до сих пор периодически путается. Кстати говоря, эстонский язык считается одним из самых сложных для изучения.

8. Ходить голышом – здорово, а вот разговаривать с незнакомцами – не очень

Благодаря традиции посещать баню, эстонцы не стесняются обнажаться. Да и на телевидении нагота не считается чем-то постыдным, иногда даже не подвергается цензуре. Абсолютно другое дело – разговор с незнакомцем. Никогда не пытайтесь пристать с вопросами к незнакомому вам эстонцу. Он может принять вас за невежду.

9. На тренировку эстонцы надевают правильную спортивную одежду

Вы не увидите эстонца, который решил пойти на велотренировку в каких-нибудь простых, не предназначенных для занятий спортом штанах, а то и джинсах. 

10. Если нужно что-то построить или отремонтировать, эстонец сделает это без суеты

Эстонцы стараются решать любые проблемы без лишней драмы. Если нужно построить дом, эстонец его построит. Если нужно сделать ремонт – он сделает. По словам Керли, Эстония пережила сложные времена и, благодаря этому, ее жители стали сильнее, а также не боятся сталкиваться с трудностями. 

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