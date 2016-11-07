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Мужчина, задумайся: девять признаков того, что она несчастлива с тобой в постели

Limon.ee
Limon.ee
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Большинство женщин не хотят обидеть своего партнера, поэтому не признаются в том, что им не нравится в сексуальных взаимоотношениях. Это происходит потому, что любящему человеку неудобно рассказывать о том, что он не приносит желаемого удовольствия. Как же распознать, когда девушка не рада сексу? Предлагаем 9 способов определить, когда ваша половинка несчастлива в постели.

1. Она придумывает причины, почему не может заняться сексом

Такая ситуация должна сразу насторожить вас. Конечно, иногда у женщин действительно болит голова или они просто устали, но если сонливость становится регулярным спутником во время попыток заняться сексом, стоит задаться вопросом, почему это происходит.

Если ваша девушка не настроена получить удовольствие, то, возможно, она не любит делать это с вами.

2. Она торопится во время секса

Если вы затягиваете ее в спальню, но она пропускает прелюдию - это еще один признак того, что вы не угождаете ей сексуально. Быстрый секс хорош иногда, но если он практикуется на постоянной основе, вероятно, она заинтересована в его окончании больше, чем вы. Хороший секс, как хорошая еда: вы смакуете ею и наслаждаетесь вкусом, а не просто набиваете желудок.

3. Ей все равно, если она не испытала оргазм

Если она перестала достигать с вами оргазма, это значит, что вы потеряли сноровку.

Она может любить вас достаточно, чтобы участвовать в половом акте, но если она перестала пытаться получить оргазм, значит - вы ублажаете ее неправильно.

4. Она командует в спальне

Некоторые девушки властные, но если вы постоянно слышите фразу: «Нет, не делай этого, сядь сюда, положи руки здесь», то проблема ‒ в вас. Если даме нравится то, что вы делаете, она не будет просить вас сделать что-то другое.

5. Она не обнимается после секса

Если ваша девушка вскакивает сразу после секса, это может быть тревожным звоночком, что она несчастлива в постели. В этом есть смысл, ведь если она получила разочарование, то последнее, чего она захочет ‒ прижаться к вам.

6. Она мастурбирует больше, чем занимается сексом с вами

Мы желаем того, что больше всего приносит нам удовольствие. Если она хочет чего-то без вас – Бинго! Если вы не можете удовлетворить ее, она сделает это сама.

7. Она делает замечания по поводу секса ее друзей

Нужна ли вам подсказка больше, чем эта?

«Саша и Катя занимаются сексом три раза в неделю и оргазмируют каждый раз!» ‒ если она говорит что-нибудь подобное, то хочет того, что вы ей не даете.

8. Она предлагает изменить что-то в спальне

Люди что-то предлагают, когда хотят изменений, так что если у нее новые идеи, то потому, что она не в полной мере удовлетворена тем, что вы предлагаете ей. Послушайте ее!

9. Она озабочена

Если вы вдвоем, но ее мысли находятся в другом месте, скорее всего, это происходит потому, что она не наслаждается процессом. Это как сидеть на нелюбимой лекции: вы пришли, но вам скучно и вы думаете обо всем, кроме того, что происходит в данный момент.

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