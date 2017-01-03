Разыгрываем подарочную карту на 75 евро! Квесты «Мумия» и «Пила» от фирмы iLocked ждут вас

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ НА 75 ЕВРО ОТ КВЕСТА iLocked! Новые высокотехнологичные квесты от iLocked подарят вам массу незабываемых эмоций! «Мумия» - квест без единого замка с вариантом прохождения в темноте! «Пила» - квест для любителей острых ощущений! Сможете ли вы выбраться из комнаты за 60 минут? Количество участников: от двух до шести. Все подробности найдете на сайте www.ilocked.ee. Условия розыгрыша подарочной карты читайте ниже:

- Поставьте отметку LIKE (НРАВИТСЯ) сообществу LIMON в Facebook или убедитесь, что вы точно на нас подписаны;

- Обязательно поделитесь этой публикацией со своими друзьями, иначе вы не сможете в случае победы получить приз и он достанется тому, кто публикацией поделился;

- Напишите в комментариях к этому сообщению, какой квест хотите посетить – «Мумия» или «Пила».

Ждите результатов конкурса. Победителя объявим во вторник, 17 января. Соблюдение всех условий игры строго проверяется работниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!

Окошко розыгрыша найдете ниже.