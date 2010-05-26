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Александр Буйнов в Новый год заявил, что относит себя к сексуальному меньшинству

Limon.ee
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Певец Александр Буйнов с Аллой Пугачевой дружит больше двух десятков лет, поэтому она всегда - почетный гость в его доме на всех вечеринках. Оказалось, что примадонна с мужем Максимом Галкиным встречала Новый год у него.

Александр Буйнов выложил в Instagram несколько снимков со встречи Нового года. "С Пугачевой, Галкиным, с Буйновым Годом, друзья!", - забавно подписал фотографию с примадонной и ее мужем Буйнов. Подписчики блога артиста поразились внешнему виду Аллы Борисовны, да и всех на снимке. Компания встречала праздник в джинсах и свитшотах. А на певице были подростковые кроссовки, пишут argumentiru.com.

На другом снимке Буйнов позирует с супругой модельера Мариной Юдашкиной и режиссером Станиславом Говорухиным. "Да, мы бабники! Да, мы сексуальное меньшинство! С Новым годом, мужики!" - удивил признанием артист.

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