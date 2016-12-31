Тимати умилил фанатов трогательным подарком для дочери (видео)

Тимати приготовил для Алисы невероятный новогодний сюрприз. Знаменитый исполнитель стал героем одного из выпусков любимой малышами программы «Спокойной ночи, малыши». В месте с Хрюшей и Каркушей Тимати поздравил дочку с Новым годом. Сам артист признался, что если бы когда-то отец сделал ему такой подарок, то стал бы в глазах сына волшебником. «В свою очередь, я собираюсь оставаться в этом статусе для тебя вплоть до твоего замужества», - обратился к дочке в подписи к видео Тимати. Фанаты не стали скрывать своего восхищения отцовским поступком рэпера.