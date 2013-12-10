Больной раком Михаил Задорнов срочно вышел на связь с поклонниками

Напомним, в ноябре 2016 Михаил Задорнов опубликовал в соцсетях обращение: сам признался, что у него онкология, и предстоит тяжелое лечение. Сейчас знаменитость проходит реабилитацию, пишет argumentiru.com.

В середине декабря стало известно, что Задорнов восстанавливается после процедуры биопсии мозга в Берлинской клинике Шарите. Писатель ранее заявлял, что будет находиться под наблюдением русских врачей. До отъезда в Берлин Задорнов жил в подмосковном санатории. Все его концерты на декабрь были отменены.

Видеопоздравление с Новым годом-2017 было выложено помощниками сатирика по его просьбе. О состоянии артиста сегодня пока ничего не известно.

"Михаил Николаевич, будьте здоровы! Творите! Мы любим вас! С Новым годом:-)", "С новым годом! Всех благ и крепкого здоровья!", "Да восстановится здоровье, да будет все чудесно. Очень любим и молюсь богу о чудесном исцелении для вас", "Михаил Николаевич, здоровья вам и еще раз здоровья, вам, Мастеру стеба!", - написали в Instagram Михаила Задорнова его поклонники (Орфография сохранена-авт.).