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Наталья Фриске поделилась редким семейным видео

Limon.ee
Limon.ee
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Сестра рано ушедшей из жизни популярной российской певицы Жанны Фриске показала, как их дружное семейство готовится встретить Рождество. В ролике «снялись» родители и супруг Натальи. Получился очень настроенческий короткометражный фильм, в котором все пронизано ощущением радости и праздника.

Наталья Фриске решила в новогодние праздники порадовать подписчиков своего микроблога, показав им милое семейное видео, которое сделала сама с помощью одного из приложений.

Получился очень позитивный и жизнерадостный коротенький фильм, пронизанный теплом домашнего уюта и простых радостей, доступных человеку, проводящему праздники в кругу семьи.

В ролике задействованы все члены семьи Фриске – сама Наталья, ее супруг Сергей, мама Ольга Владимировна и папа Владимир Борисович.

Они перевоплотились в героев мультфильма, наряженных в уютные теплые свитера и забавные красные колпачки. Дружное семейство показывает, как готовится к празднику. В доме царит веселая предрождественская суета.

Компания наряжает елочку, развешивает носки для подарков на камине, украшает дом, веселится. При этом все четверо находятся в прекрасном расположении духа, с лиц героев ролика не сходят улыбки. Веселое видео вызвало массу положительных эмоций у подписчиков Натальи Фриске.

 

A video posted by Natalia Friske (@friske_natalia) on

«Улыбнуло! С Новым годом вас!», «Интересный и смешной ролик! Здоровья и благополучия вашей семье! С наступающим Рождеством!», «Наташенька, хорошего настроения, и пусть улыбка не сходит с вашего лица и глаза горят от любви и счастья! Все будет хорошо!», «Как здорово, как позитивно, с Новым годом!», «Так мило! Будьте счастливы!» - пишут поклонники известной семьи.

Напомним, весь минувший год семья Фриске находилась под пристальным вниманием общественности. Родители покойной певицы Жанны Фриске и ее сестра боролись за право участвовать в воспитании своего единственного внука и племянника Платона. Наталья Фриске, тоскующая по малышу, публиковала в микроблоге архивные фото с ним. В мае семье Фриске все же удалось увидеть мальчика.

Свидание родственников с сыном Дмитрия Шепелева проходило на нейтральной территории. Дмитрий появился в кафе в сопровождении охранников, а на общение ребенка с бабушкой и тетей отвел лишь полчаса.

Несмотря на долгую разлуку, Платон узнал родственников. Других свиданий мальчика с родственниками его мамы пока больше не было.

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