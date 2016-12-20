Сестра Эвелины Бледанс о тяжелой болезни: я в отчаянии

Диана Бледанс страдает от цирроза печени, вызванного гепатитом. В одной из программ Эвелина призналась, что почти не общается с родственницей и не помогает ей. За это звезду осудили подписчики ее «Инстаграма».

Вскоре Эвелина поспешила оправдаться и даже объявила о сборе средств для сестры. Артистка объяснила, что у нее самой нет возможности обеспечить родственницу всем необходимым.

«Не могу я отойти от вчерашних дискуссий по поводу внезапно появившейся в моей жизни сестры Дианы со смертельной болезнью, - обратилась к поклонникам Эвелина Бледанс. - Много я прочитала от вас разных советов, за что всем огромное спасибо. Главное, за что вы меня осудили, обзывая очень злыми словами, что я не хочу организовать сбор денег ради жизни сестры. А многие искренне хотели помочь. И, несмотря на то, что наверняка, как и предполагала в студии, сейчас услышу: «Ты звезда, ты и плати», пишу счет для сбора денег».

A photo posted by Evelina Bledans (@bledans) on Dec 20, 2016 at 4:16am PST

Диана Бледанс живет в Крыму. У нее растет 16-летняя дочь Даниэлла. По состоянию здоровья младшая сестра звезды работать не может, а раньше торговала на рынке сантехникой. Вся семья существует на небольшую зарплату мужа. «СтарХит» решил поинтересоваться, сколько денег удалось собрать на лечение Дианы. К слову, необходимая ей операция стоит два миллиона рублей.

«Мы с Эвелиной теперь всегда на связи по телефону, - поделилась со «СтарХитом» Диана Бледанс. – Созваниваемся по вайберу. Она меня с самого начала предупреждала, что люди больше говорят, чем делают. Так и вышло. Удалось собрать всего 11 тысяч рублей. Эта сумма пришла на счет, который опубликовала сестра. А на мой счет ничего не упало… Видимо, банк неизвестный, люди не доверяют. Дело в том, что в Крыму нет «Сбербанка». Сейчас принимаю таблетки, которые Эвелина купила мне в столице. Но все равно очень плохо себя чувствую. Я не знаю, где взять деньги на лечение. Начинаю говорить об этом, и сразу наворачиваются слезы. Многие говорят, вот мол, заработала цирроз печени… А я никогда и не пила. Данное заболевание – следствие гепатита, который я подцепила то ли на педикюре, то ли у зубного. Сейчас уже не разберешь. Думаю, может, снова приехать в Москву? Открыть счет в банке. Может, получится? Сестра поддерживает меня морально. За что ей большое спасибо! Лекарства купила, хотя у нее у самой малыш с непростым диагнозом».Напомним, что Эвелина и Диана долгое время не общались. У них один отец, но разные матери. Женщины встретились в эфире программы «Секрет на миллион».

Сестра телеведущей Диана рассказала о том, что несколько лет борется с серьезным заболеванием. Ради дочери женщина хочет вылечиться и продолжить вести обычный образ жизни.