Полезно после застолий: десять продуктов для того, чтобы разогнать метаболизм

Для поддержания здоровья организма важно стимулировать в нем обмен веществ. Вот 10 главных продуктов, которые помогут вам разогнать метаболизм:

1. Лимоны. Лимоны помогают выводить шлаки из печени и очищать пищеварительную систему. Содержащиеся в лимонах ферменты и витамин C превращают токсины в отходы, которые легко выводятся из организма.

Это положительно сказывается на функции обмена веществ. Выдавите сок половинки лимона в стакан теплой воды и пейте каждое утро натощак, чтобы разогнать метаболизм. Также можете использовать лимоны в повседневном рационе для придания аромата еде и улучшения здоровья.

2. Зеленый чай. Зеленый чай отлично помогает стимулировать обмен веществ, ведь в нем полно антиоксидантов и полифенолов.

Для наилучшего результата рекомендуется выпивать 2–3 чашки зеленого чая ежедневно.

3. Кайенский перец. В кайенском перце содержится вещество капсаицин, которое положительно влияет на скорость обмена веществ в организме. Капсаицин обладает термогенными свойствами, помогая клеткам преобразовывать энергию в тепло. Кроме того, капсаицин повышает активность белков в жировых клетках, способствуя расщеплению жиров.

Это означает, что кайенский перец отлично подойдет тем, кто хочет похудеть.

4. Грейпфруты. Грейпфруты богаты витамином C, который помогает регулировать метаболизм жиров и способствует сжиганию жира. Кроме того, грейпфруты содержат нарингенин — флавоноид с мощными антиоксидантными свойствами. Нарингенин понижает уровень инсулина в крови, нормализуя сахар крови и улучшая обмен веществ.

Для улучшения обмена веществ и похудения ешьте побольше свежих грейпфрутов (с белыми перепонками) или пейте грейпфрутовый сок с мякотью.

5. Яблоки. Яблоки, особенно зеленые, также помогут вам ускорить метаболизм и сбросить лишний вес. Дело в том, что в них очень мало калорий, но много растворимой клетчатки. Помимо всего прочего, клетчатка способствует пищеварению и нормальной работе кишечника. Яблочная клетчатки предотвращает усвоение жира клетками, одновременно способствуя усвоению воды.

Это помогает вывести из тела жиры и разогнать метаболическую активность.

6. Имбирь. Еще один кухонный ингредиент, который поможет вам разогнать обмен веществ, — это имбирь. Он обладает термогенными свойствами, то есть способностью слегка повышать температуру тела. Повышение температуры говорит об ускорении метаболизма.

Будучи сосудорасширителем, имбирь увеличивает диаметр малых артерий и улучшает кровообращение.

Все это и приводит к повышению температуры тела, а это, в свою очередь, ускоряет обмен веществ и помогает организму сжигать калории.

7. Черный кофе. Кофе содержит кофеин — психоактивный стимулятор центральной нервной системы, ускоряющий обмен веществ.

Кофеин блокирует ингибирующий нейромедиатор аденозин и повышает выработку дофамина и норэпинефрина. Эти нейромедиаторы улучшают обмен веществ и способствуют выведению жиров из тела. Поскольку чрезмерное потребление кофеина может быть контрпродуктивным, рекомендуется выпивать всего 2–3 чашки кофе в день.

8. Корица. Корица — вкуснейший способ ускорить метаболизм и сбросить вес, ведь она содержит мало калорий, но много антиоксидантов и фитохимических соединений, которые стимулируют обмен веществ в организме.

Корица стабилизирует сахар крови благодаря содержанию процианидинов типа А: это флавоноиды, которые контролируют уровень инсулина, доставляют глюкозу к клеткам и способствуют синтезу гликогена в организме.

Специалисты советуют ежедневно употреблять 1–3 г (½–1 ч. л.) корицы в течение 20 дней. Можно также употреблять ее через день, поскольку эффект от одного приема корицы сохраняется на протяжении суток.

9. Миндаль. Миндаль поможет вашему телу тратить больше энергии. Хотя миндаль содержит много калорий, в нем также полно незаменимых жирных кислот омега-3, которые отлично стимулируют обмен веществ. Эти жирные кислоты сокращают выработку гормона лептина — вещества, понижающего скорость метаболизма.

Однако не стоит есть слишком много миндаля: достаточно горсти вымоченных или каленых орехов в день.

10. Брокколи. Брокколи — богатый источник кальция и витамина C, которые необходимы для стимуляции обмена веществ. Кальций непосредственно ускоряет метаболизм, а витамин C способствует лучшему усвоению кальция. Кроме того, брокколи содержит фолат, пищевую клетчатку, жирные кислоты омега-3, магний и витамины C, K, B6 и B12 — все это помогает сбросить лишний вес, не нагружаясь лишними калориями.

Рекомендуется ежедневно съедать 100–150 г сырой или приготовленной брокколи.