Новости телеканала ТНТ: смотрите новый комедийный сериал «Гражданский брак» с прибалтийской красоткой

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Первый сериал про поколение, которое совсем не парится, хотя вроде и пора…

Паспорт выдан: Телеканал ТНТ

Дата выдачи: 09.01.2017

Действителен: с понедельника по четверг в 20:30 на ТНТ

ФИО: Тема и Ника (Денис Кукояка и Агата Муцениеце)

Семейное положение: Зарегистрирован гражданский брак

Дети: Пока не планируются

Место жительства: квартира бабушки

Все, что вам нужно знать про Тему и Нику:

• Теме 26 лет, он не хочет просиживать штаны в офисе, считает себя творческим человеком, но пока подрабатывает ведущим на свадьбах и корпоративах;

• Нике — 25, она закончила экономический факультет с красным дипломом, но экономить ей пока нечего, потому что нормальной работы у нее нет;

• они давно вместе, но еще не бесят друг друга;

• папа Ники — военный и он страшно недоволен, что с его дочерью встречается такой хлипкий раздолбай, как Тема;

• Тема и Ника пока еще не решили в своей жизни ни одной бытовой проблемы, и не до конца уверены, откуда берется еда;

• «Гражданский брак» — это гимн новому, необычному поколению. Поколению Питера Пэна, которое изо всех сил оттягивает неминуемый переход во взрослую жизнь;

Тема и Ника переезжают в бабушкину квартиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут все прелести взрослой и самостоятельной жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глупостей, родители, которые не перестают заботиться (они живут этажом выше) и даже богатые друзья-соседи, которые любит показывать, насколько они во всем успешнее Темы и Ники.

«Гражданский брак» — это новый сериал от Good Story media, людей, которые подарили нам «Физрука» и «Реальных пацанов». Тему с Никой играют Денис Кукояка из группы «Хлеб» и актриса Агата Муцениеце. Это история про классических представителей поколения Y (хотя какая разница, как их называть): они не хотят взрослеть, немного наивны и не готовы умирать ради денег и материальных ценностей. Они ценят комфорт и занимаются тем, что им нравится. Но им приходится столкнуться с ситуацией, через которую прошел каждый — жизнь вдвоем. Сломит ли гражданский брак инфантильных и веселых Тему и Нику? Или они научатся самостоятельной жизни и их любовь станет только крепче?

Смотрите комедийный сериал «Гражданский брак» с 9 января с понедельника по четверг в 20:30 на ТНТ!

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