Телеведущая Екатерина Андреева откровенно рассказала об отношениях с мужем

— В «Инстаграме» все узнали вас настоящую. Какие еще черты характера скрываете? Может, вы ранимая?

Ну уж нет. У меня нервы как канаты. Растягивающиеся. Даже не знаю, что нужно сделать, чтобы меня обидеть. Обращаю внимание только на людей, которых ценю, люблю. Писаки, периодически шлющие мне в Сети гадости, могут расслабиться – все это в никуда, проходит сквозь меня как сквозь воду. С трех лет было такое отношение к миру. Мама переживала: «Вот, соседи скажут…» А я отвечала: «Ну и что? Это моя жизнь!» Совет: не надо обращать внимания на тех, кого вы даже не видели и не знаете. Злые посылы рикошетят о мою защиту, идут обратно, а энергия, вместе с ними отправленная, остается – и мне хорошо. Почитайте книгу «Трансерфинг реальности», если кто не знает, как выстроить контакт с миром.

— Без чего не начинается ваш день и как он строится?

Перед пробуждением есть очень качественное упражнение, называется «рыбка» – потряхивания всем телом. Следом – постукивания и похлопывания по рукам и по голове, растирание ушей. Это уже тайцзицюань. Потом – специальная дыхательная гимнастика. Она помогает стимулировать сосуды мозга. Натощак – большой стакан воды с лимоном или без. Если тренируюсь в этот день, то завтрак после занятия или за час до него. Сегодня встала в 7:30, пыталась дозвониться тренеру, чтобы отменить встречу: он знает это, никогда не берет трубку. Поэтому пришлось ехать. Первый эфир в час, потом летучка и немного свободного времени. С трех начинаем готовить программу на пять – на регионы. Многие же думают, что я прихожу на работу только к девяти вечера. Вечером занимаюсь чем-то медитативным – йогой или тайцзицюань, утром может быть что-то силовое – бокс или пилатес.

— Насколько я знаю, у вас есть способность видеть будущее. Делаете предсказания?

Это, конечно, преувеличение. Я скорее системно-индуктивный аналитик – когда двигаешься от частного к общему. Иногда чувствую: событие еще не произошло, но есть его предвестники. Для многих победа Трампа на выборах в Америке была неожиданной, но не для меня. Поставила деньги в политическом тотализаторе – и выиграла.

— У вас не возникало мысли сменить работу?

А мне моя нравится. Тут всегда все новое, интересное, быстрое. Муж говорит: «Ты работаешь на больших оборотах, как феррари!» Если движение утихает, становлюсь рассеянной – могу забыть зонтик, ключи, кошелек где-нибудь. Слишком люблю драйв.

— В кадре вы всегда строгая, а для своих какая?

Когда я смотрю на Дмитрия Нагиева, то не думаю, что в жизни он сыплет черным юмором. Многие же считают, что я встаю с кресла в студии и такая же иду домой. Всем хочу сказать: прочитайте книгу одного шамана – Дона Мигеля Руиса, там есть четыре правила жизни. Одно из них – никогда не строй предположений. Для близких я теплая и надежная.

— А как отдыхаете?

Спорт для меня отдых. Я всегда с тренировок ухожу счастливая. Играю в шахматы иногда с папой. Хожу на выставки, была недавно в Петербурге на открытии экспозиции у друга и в Мариинском театре на «Севильском цирюльнике». По приезде пошла на «Черный русский» – друзья пригласили. Через день – на «День опричника» в «Ленком», потом на вечер фламенко: приехали испанцы, которые танцуют так, что теряешь представление, где ты! Секс со сцены. И при этом никто не голый и не ругается матом. Когда на отдыхе, делаю спа-процедуры, в Москве мне не до них. Но за лицом ухаживаю регулярно, хожу на маски, токи, плазмолифтинг.

— Вы больше 15 лет вместе с мужем. Он для вас идеальный мужчина?

Конечно, у него есть недостатки, но они меня не цепляют. Мы не ругаемся, даже спорим цивилизованно – без перехода на личности, обид, криков. Я его уважаю, поэтому мнение супруга всегда выслушиваю. Кого-то заводят ссоры, скандалы. У нас не так – мы единомышленники и договороспособная пара. Хоть и разные по характеру. Душан – приверженец порядка, а я – хаос. Начинаю разбрасывать вещи, он их спокойно прибирает. Как крошка Енот любит все стирать, полоскать. Мы совпадаем – видимо, ему не хватает дестабилизации, которую я вношу. А если Душану что-то не нравится, он говорит: «Котенок, прости меня, пожалуйста, но хочу, чтобы ты понимала…» И дальше идет список претензий. Главные слова – «прости меня...». После них по-другому все воспринимаешь.

A photo posted by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Aug 8, 2016 at 6:20am PDT

— Как любите время проводить?

На днях были в японском ресторане, который открыл муж Наташи Гольденберг. Очень понравилось. Потом в кино. Еще в театр ходим.

— Муж тоже сторонник правильного питания?

Он старается, но не такой, как мы с дочкой. Мы прямо адепты, а он слабое звено. Еду домой мы обычно заказываем готовую – пользуемся услугами хороших кейтеринговых компаний. Но Душан и сам любит ходить по магазинам – стресс так снимает: что-то выбирает, роется, дома раскладывает.

— Супруг у вас романтик?

Он мне как-то давно сказал: «Если тебе что-то хочется или нужно – скажи как есть. И я сделаю». Так у нас заведено до сих пор. А романтик скорее я.

— Как люди верующие вы венчались?

Сначала просто поженились. Нас долго не могли расписать – муж же иностранец, родился в Югославии. Люди из загса, видимо, переживали за меня и требовали от Душана бумагу о том, что он не женат. У них же в паспорте нет, как у нас, штампов. Он, бедный, бегал с этими справками. Год делал, потом там оказались неправильные буквы – переделывал. Через несколько лет мы обвенчались в храме.

— Есть какой-то секрет долгой и счастливой совместной жизни?

Это какое-то совпадение, случившееся на небесах. Счастье. Каждый день просыпаешься с человеком рядом и понимаешь, что он тебе не надоел. И что ты хочешь его видеть, чувствовать его кожу, вдыхать его запах, слышать его голос… У нас есть правило: в 12 часов обязательно друг другу позвонить, узнать как дела. Мы постоянно связываемся по телефону или по скайпу – если за границей. Это реально подарок судьбы, который от меня не зависит. Видимо, каким-то образом я его заслужила.