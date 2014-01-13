Стало известно о поразительном факте в биографии звезды «Шерлока»

О заключении ученых сообщил портал ТАСС со ссылкой на Associated Press. Специалисты одной из самых крупных американских компаний Ancestry, которая занимается составлением генеалогических древ, изучили родственные связи актера Бенедикта Камбербэтча и писателя Артура Конан Дойла, обнаружив общего предка.

Согласно источнику, дальним родственником писателю и актеру приходится первый герцог Ланкастерский и один из сыновей короля Англии Эдуарда III (1312-1377) Джон Гонт (1340-1399). В свое время Гонт основал дом Ланкастеров, к которому принадлежали английские короли Генрих IV (1366-1413), Генрих V (1387-1422) и Генрих VI (1421-1471).

Изучением родства Камбербэтча, как отметили в компании, ученые занялись по собственной инициативе, так как являются поклонниками популярного сериала.