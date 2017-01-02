Пугачева комплесует из-за Орбакайте

Limon.ee
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Певица сообщила подробности своего возвращения на сцену. От грандиозного шоу она отказалась, передает Дни.ру.

Певица Кристина Оракайте стала гостьей новогоднего выпуска "МаксимМаксим" на Первом канале. В праздничной передаче на протяжении двух часов Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой в декорациях, имитирующих холл их знаменитого замка, принимали гостей. Среди них была и дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

В ушедшем году Кристина представила в Кремле шоу "Бессоница". А в наступившем все ждут возвращения на сцену Аллы Пугачевой. "Сегодня кто-то готовит грандиозное шоу,  у кого-то оно прошло – это меня так комплексует, – призналась Примадонна. – Ведь сегодня мне все говорят: "Вернитесь, Алла Борисовна!". Получается, что мне надо тоже готовить "грандиозное шоу"?!  А вот если будет луч света, рояль, свеча, музыканты в темноте  и я – это будет не грандиозное шоу?"

Словом, судя по всему, зрителей снова ждет знаменитый "Театр пени Аллы Пугачевой". Само это понятие появилось благодаря певице Клавдии Шульженко, которую Пугачева считает своим наставником. Она научила Аллу Борисовну превращать каждую песню в спектакль, проводить три минуты на сцене как маленькую жизнь. Именно поэтому Пугачева не любит пышных декораций. В "черном кабинете" она наиболее ярко являет свой дар драматической актрисы, способной при помощи интонаций, мимики и жестка рассказать удивительную историю.

Примадонна планирует исполнять в премьерной программе преимущественно новые песни. Благо, в ее репертуаре за последнее время их появилось столько, что хватит на целый альбом. Тут и "Копеечка". и "Вдвоем", и "Под одним флагом", и "Край", которые в минувшем году певица представляла в разных сборных концертах.

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