Невезуха! Таллинн останется без концерта «Комиссара» и в этом году: срочно сдавайте билеты!

Теперь подтвердилась информация о том, что «Комиссар» в Таллинн вовсе не приедет. Об этом сообщается и на сайте Piletilevi.

Мероприятие отменяется. Купленные билеты можно вернуть в кассы Piletilevi (за исключением станций Statoil) до 06.01.17 включительно. Деньги за pdf-билеты вернет покупателям контора Piletilevi автоматически. Организатор концерта приносит свои извинения за неудобства.

Портал Limon.ee приносит свои извинения всем участникам и победителям розыгрыша. Поскольку концерт, на который были разыграны билеты, отменен, мы не сможем никак вам вручить приз. Благодарим за понимание и желаем удачи в наших следующих розыгрышах.