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Финалистка эстонской «Битвы экстрасенсов» Елена Канда предупреждает: январь 2017 – месяц непростой!

Limon.ee
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Одна из ярких участниц популярного шоу «Битва экстрасенсов» на эстонском телевидении, практикующий экстрасенс Елена Канда, дала прогноз на предстоящий месяц.

«Месяц очень непростой, он принесет много противоречий и сомнений. Не обойдется и без конфликтных ситуаций, – говорит Елена Канда. – Уже в начале месяца появится много критики, претензий и обвинений в разных сферах жизни: политика, семья, карьера, деньги, здоровье. Будет создаваться желание отказаться от чего-то привычного, старого, не эффективного, ненужного». Вот только экстрасенс предупреждает, что в такие периоды не всем удается сделать правильные шаги. А сделать выбор просто необходимо, чтобы не застрять в претензиях к окружающему миру и самому себе, и не создавать себе болезни.

Итак, что же нас ждет в январе в разных сферах жизни?

Работа, карьера

Многие люди быстро окунутся в рабочую атмосферу после праздников. Энергия разных продуктивных идей о том, как заработать, будет витать в воздухе. Но мнения о том, как правильно реализовать идею, будут часто расходиться. В первой половине января будет более полезным не стремиться действовать, а записать идею и после 15 января вернуться к ней для более глубокого анализа и осмысления.

После 12 января карьерный рост будет более продуктивным. Активность многих людей в плане достижения целей изменится. Возможно, будут происходить какие-то неожиданные реформы, будет наблюдаться рост деловой активности. В связи с этим с 12 по 23 января – прекрасный период для того, чтобы реализовать многое из запланированного. Наиболее благоприятные для этого дни 17, 18 и 19 января.

В отношении денег

С 1 по 12 января не желательно заключать больших сделок либо делать крупные покупки. В этот период будет много сложностей с правильностью оформления документов. Будьте более осознанными в управлении своими финансами, чтобы не совершить плохо продуманных покупок и вложений.

Здоровье

С 1 по 12 января избегайте конфликтных ситуаций в общении. Их будет возникать довольно много. Поберегите свою нервную систему.

С 25 января до 5 февраля, если возможно, избегайте путешествий и дальних поездок как по воздуху, так и по воде. В этот период снизится концентрация внимания людей и как результат возрастет количество нарушений ПДД и правил по технике безопасности, что неминуемо приведет к увеличению вредоносных ситуаций в результате человеческого фактора.

Любовь

В период с 8 по 15 января у людей снизится желание общаться и проявлять себя как в интеллектуальной деятельности, так и в занятии творчеством.

Потенциал в любви снизится, люди будут более замкнуты и холодны эмоционально. Неизбежен спад чувств в интимных отношениях. Не ругайте себя за это состояние и не предъявляйте претензий своим любимым и близким. Это лишь недолгий период.

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