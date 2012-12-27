Сексологи советуют разнообразить зиму мандариновым массажем

Можно, конечно, устроить ролевые игры с переодеваниями в Деда Мороза и Снегурочку (в снежинок, эльфов, гномов, оленей… в общем, на что фантазии хватит), но у специалистов советы оригинальнее и романтичнее, пишет Medikforum.ru.

После первых в новом году тяжелых рабочих будней можно смело отправляться в спальню. Есть одна замечательная секс-идея от Агинской – массаж горячими мандаринами. Прежде, чем приступить к ублажениям, нагрейте фрукты в воде. «Массаж можно делать как очищенными мандаринами, так и с кожурой», – цитирует сексолога агентство городских новостей «Москва». Рекомендуем проводить массаж сверху вниз, заканчивая пальцами стоп. Однако прежде убедитесь, что у вас и вашего партнера нет аллергии на этот цитрус.

Кроме того, сексолог предлагает превратить ложе влюбленных в большой «сугроб», используя для этого сухой снег, конфетти и серпантин. Еще одной сексуальной игрой может стать слизывание написанных съедобной краской на теле партнера желаний (это лучше подойдет для Старого Нового года - Прим.ред.).