Ей было всего 22 года... Модель умерла во время липосакции

И хотя девушка была здорова, во время операции у нее произошел сердечный приступ, в результате чего она умерла, а хирург исчез.

Как рассказал Эдвин Монтенегро, отец Мелани, о смерти дочери им сообщили по телефону якобы от владельца клиники. Тот сказал, что медики не были осведомлены, что у девушки аллергия на одно из лекарств, использованных во время операции.

Сам отец даже не знал, что дочь собралась делать липосакцию, предполагая, что она соблазнилась на дешевую операцию по рекламе.

В настоящее время ведутся поиски хирурга, которого пока нет ни в клинике, ни по его месту жительства. Его контора, кстати, тоже пройдет проверку.

Мелани Монтенегро была мамой 3-летней девочки и небольшой звездой в мыльной опере, показываемой на канале в Youtube.