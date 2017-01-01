Роскошная грудь Ксении Собчак стала предметом обсуждения в Сети (фото)

Очевидно, что Собчак не упускает возможности напомнить об этом, выкладывая очередной пост в соцсети, передает СтарХит.

Подписчики обратили внимание, что объемная грудь знаменитости придает ей женственности. По мнению фолловеров, Собчак не выглядит вульгарно или пошло. Подписчики считают, что Ксения – пример того, как надо следить за собой, чтобы после рождения малыша оставаться ухоженной. Комментаторы неоднократно отмечали, что Ксения – одна из тех звезд, кому беременность действительно пошла на пользу, помогла ей многое переосмыслить.

«Сегодня ,лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать, как выглядел вчера. Ну и плюс, может это единственный Новый год с таким декольте, надо ловить момент!» – написала Собчак в микроблоге.

Комментаторы решили не обходить стороной обращение Ксении и живо отреагировали на него. Некоторые женщины начали вспоминать, как они чувствовали себя после родов. Они заявили, что нужно сильно постараться, чтобы всегда оставаться довольной внешним видом. Кто-то просто поздравил маму малыша с Новым годом поблагодарил за те моменты, которыми та уже успела поделиться. У пользователей Сети сложилось мнение, что прошедшие 12 месяцев были одними из самых насыщенных в жизни теледивы.

«Как вы чудесно выглядите! А какой бюст. Истинная мать», «Ксения, восхиющаюсь вами! Выглядите так, словно не рожали никогда. Вы же нас не обманываете?», «Удачи вам и всей вашей семье. Пусть детя растет в любви и заботе. Не слушайте никого!» – написали подписчики в «Инстаграме».