Так как Любовь Успенская является гражданкой Соединенных Штатов Америки, она не могла не прокомментировать избрание нового президента. Хоть, по ее словам, в выборах она не учавствовала, но призналась, что Трамп ей по душе. Любовь Успенская решила поздравить россиян с Новым Годом весьма необычным способом. Надев маску с лицом миллиардера, она снялась в забавном ролике, в котором поздравила всех с Новым годом. Подписчики звезды русского шансона обратили внимание на то, что под майкой у нее не было бюстгалтера.
Обнаженная Любовь Успенская спародировала Дональда Трампа (видео)
3. Январь 2017 10:12
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Певица Любовь Успенская сильно удивила своих подписчиков. Артистка, будучи без нижнего белья, сделала пародию на нового президента Америки Дональда Трампа.