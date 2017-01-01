Обнаженная Любовь Успенская спародировала Дональда Трампа (видео)

Так как Любовь Успенская является гражданкой Соединенных Штатов Америки, она не могла не прокомментировать избрание нового президента. Хоть, по ее словам, в выборах она не учавствовала, но призналась, что Трамп ей по душе. Любовь Успенская решила поздравить россиян с Новым Годом весьма необычным способом. Надев маску с лицом миллиардера, она снялась в забавном ролике, в котором поздравила всех с Новым годом. Подписчики звезды русского шансона обратили внимание на то, что под майкой у нее не было бюстгалтера.

A video posted by Любовь Успенская (@uspenskayalubov) on Jan 1, 2017 at 12:58pm PST