Джиган и его жена Оксана Самойлова ждут третьего ребенка

В последнее время ходили слухи о том, что супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова находится в интересном положении. Сама женщина предпочитала не комментировать подобные домыслы общественности, продолжая сохранять в тайне подробности личной жизни. Лишь недавно знаменитость и его жена сделали признание в социальных сетях, подтвердив многочисленные догадки поклонников. В данный момент Джиган и его избранница готовятся к пополнению в семье.

«На районе, и нас уже больше! Спасибо, Всевышний», — такой пост опубликовал рэпер в своем микроблоге.

Публикация Джигана вызвала бурные обсуждения среди его фанатов. Они начали поздравлять рэпера и Оксану Самойлову, а также желать паре всего наилучшего.

«Такие классные», «Дети — это смысл жизни», «Молодцы», «Вот это да», «Такие классные», «Рада как за себя», «Счастья вам», «Пример для всех», «Ух ты», «Ах, какая красота», «Отличная новость», — комментировали пользователи социальных сетей.

В свою очередь, избранница артиста тоже выложила фотографию с близкими людьми в микроблоге. На снимке она позирует вместе с любимым мужем и дочерьми. Округлившийся живот Самойловой уже невозможно скрыть. «Ничего необычного», — пошутила молодая женщина, намекая на грядущее пополнение в семье.