А теперь по-честному: вот что ждет разные знаки Зодиака в этом году!

Небесные светила обещают, что 2017 год будет новой страницей в жизни тех, кто открыт ко всему новому и готов развиваться. Астрологи говорят, что этот год будет отличным временем, чтобы попробовать что-то новое, будь то экстремальный спорт, учебно-образовательные программы или экзотическая кухня. Важно лишь одно — не бояться открывать мир вокруг себя, пишет lifter.

Овен

Удача будет сопутствовать Овнам до августа. Кроме того, им может повезти в любви. Овны могут влюбиться и с помощью этого добиться успеха. Так что в любовных делах откроются широкие перспективы.

В 2017 году Овны будут склонны к отдыху, удовольствиям, получению наслаждения от жизни, поэтому будут вести себя ещё веселее, игривей и романтичнее. Кроме того, Овны могут ожидать улучшений условий труда и рабочей атмосферы.

Телец

2017 год станет для Тельцов переломным периодом, который освободит от прошлого и откроет дверь в будущее. Астрологи говорят о резких переменах в карьере Тельцов — некоторые даже решатся на освоение новой профессии.

Одиноким же Тельцам стоит обратить особое внимание на свой дружеский круг общения, где, скорее всего, их ждёт судьба. Отметим, что отношения, завязанные в 2017 году, для Тельцов могут быть особенно романтичными. Однако звeзды предостерегают Тельцов от оформления кредитов, долгов и прочих личных операций с чужими деньгами.

Близнецы

Начало 2017 года станет для Близнецов периодом умственной и интеллектуальной экспансивности. Представителям данного знака будет свойственно мыслить позитивно, а окружающий мир подарит возможности узнать новое.

Близнецам представятся возможности познакомиться с новыми людьми и завести новых друзей. Небесные светила пророчат, что все их идеи будут положительно восприняты окружающими. Звeзды советуют Близнецам уделить больше внимания своему телу и быть особенно аккуратными с вредными привычками, которые могут оказать очень плохое влияние на здоровье.

Рак

Астрологи говорят, что наиболее актуальной для Раков будет тема cоотношения работы и личной жизни, а одиноких Раков ждёт страстная влюблённость, которая может перерасти в серьёзные отношения. Служебный роман со старшим человеком может стать главным событием года.

Первая половина года станет одним из наиболее удачных периодов за последние десятилетия в финансовой сфере. Представителей данного знака по достоинству оценят на работе, работодатели порадуют повышением зарплаты. Астрологи советуют шаг за шагом выстраивать свои планы и уделять достаточно времени на налаживание контактов с партнeрами.

Лев

В 2017 году Львам предстоит научиться терпению по отношению людям, которые их окружают. Представителям этого знака стоит обратить внимание на возможную борьбу за власть, ревность, интриги, предательство или манипуляции на работе.

В этом году Львов ждeт огромное количество внимания со стороны противоположного пола. Первая половина года — время, благоприятное для зачатия ребёнка, налаживания отношений с детьми.

Львам в этом году нужно аккуратней отнестись к уплате счетов и налогов. Финансовую выгоду они смогут извлечь из работы в области духовности, интуиции, воображения, благотворительных акций.

Дева

Наступающий год станет для Дев временем духовного перерождения, которое будет связано с нежной влюблённостью. Представители данного знака в 2017 году пересмотрят свои взгляды на мир и отношения, станут более романтичными и чувственными.

Одинокие Девы задумаются о браке. Те, кто состоит в долгих отношениях, увидят со стороны любимого человека искреннюю заботу и тепло.

Некоторые Девы решат организовать или продолжат развитие семейного бизнеса. Астрологи рекомендуют планировать запуск нового дела на июль или осень. Лето также может принести повышение в должности. В этом помогут рекомендации коллег, поэтому важно поддерживать с ними хорошие приятельские отношения.

Весы

В этот год многие Весы почувствуют необходимость изменить своё обычное поведение и станут более искренними и открытыми к окружающему миру. Однако им захочется «почистить» привычный круг общения от лишних людей.

Вторые половинки для Весов откроются с новой стороны. Астрологи говорят, что неожиданности в личной жизни заставят представителей этого знака пересмотреть своё отношение к семье, отвергнуть какие-то устаревшие семейные устои.

Звeзды пророчат, что с января по март Весы могут надеяться на финансовую помощь от партнёра. Апрель — наиболее благоприятное время в году для совместных покупок или капиталовложений. Осень и зима пройдут без сюрпризов в финансовом плане. Для Весов отношения в 2017 году выйдут на первый план, а карьерные устремления немного отойдут в тень.

Скорпион

Первые шесть месяцев 2017 года будут пиком для честолюбивых устремлений Скорпионов. Многие решатся воплотить в жизнь творческие задумки, оригинальные бизнес-проекты. Астрологи рекомендуют время с января до апреля потратить на тщательное планирование, завершение прошлых дел.

В 2017 году многие Скорпионы возьмут на себя роль лидера. Скорпионы будут пользоваться огромной популярностью у противоположного пола, так как станут более романтичными и чувствительными. Астрологи говорят, что в августе и сентябре появится возможность завершитьважные дела, связанные с семьёй и домом, которые откладывались в долгий ящик из-за неприятных эмоций. Некоторые представители этого знака помирятся с родителями, другие — решат свои жилищные проблемы.

Стрелец

В 2017 году многим Стрельцам посчастливится реализовать свои давние мечты и совершить долгожданное путешествие в дальние страны. Большую часть года настроение у представителей этого зодиакального знака будет отличным, и мелкие неприятности не смогут повлиять на общий позитивный настрой.

Год будет насыщенным для тех, кто ищет любовь. Год будет богатым на перспективные знакомства с представителями противоположного пола. Астрологи говорят, что весной есть шанс познакомиться и завязать отношения с очень обеспеченным человеком.

Людям, рождённым под данным зодиакальным знаком, следует быть внимательней к своему здоровью в период с марта по июнь.

Козерог

Козероги столкнутся с необходимостью умерить ради близких людей свойственное им упрямство и категоричность. Некоторые отношения распадутся, но рождённые под этим знаком точно не останутся без пар. В первой половине года возможен роман с таинственным человеком.

В 2017 году звезды предостерегают Козерогов от свойственной им иногда скупости. Сейчас важно научиться делиться ресурсами с другими.

В этом году Козероги захотят обрести максимум самостоятельности в карьере, некоторые заинтересуются работой на дому или покупкой бизнеса, которым можно управлять дистанционно.

Водолей

Этот год идеально подходит для всех начинаний Водолея. Начиная с января 2017 года, женщинам, которые родились под этим знаком, захочется изменить имидж: кто-то займётся усовершенствованием своей фигуры, другие сядут на диету.

В марте и апреле будут происходить серьёзные изменения на работе. С коллегами сложатся непростые отношения.

В первый месяц года личная жизнь Водолеев будет связана с бывшими возлюбленными. Кто-то вернётся к прежнему партнёру, другие поставят точку в отношениях. В феврале звезды советуют не начинать новых романов. Астрологи остерегают Водолеев от самолечения и перегрузки своего организма.

Рыбы

2017 годы будет для Рыб очень насыщенным, особенно в том, что касается карьеры и личной жизни. Представителям этого знака удастся попасть в струю и ощутить себя в родной стихии: их романтичность и творческие способности будут оценены по достоинству.

До начала февраля чувства представителей данного знака будут очень изменчивы. Рыбы будут постоянно влюбляться и каждый раз по-настоящему. Такая путаница в предпочтениях будет свойственна даже тем, кто находится в отношениях. Многие Рыбы откроют в себе желание добиться определённого положения в обществе и приложат к этому немало усилий.

Астрологи рекомендуют Рыбам применить всю свою интуицию и деловую хватку для достижения наилучшего результата. Ведь усиленная работа над собой будет давать заметные результаты.