Фото: Сергей Лазарев скомпрометировал Веру Брежневу

Сергей Лазарев и Вера Брежнева, по выражению певца, «добавили огня» и смутили многих поклонников. На фото они выглядят как парочка, которую застали в неловкий момент.

На снимке Сергей в расстегнутой рубашке нежно обнимает Веру. Певица на фото запечатлена в платье с очень откровенным декольте. Фанаты были шокированы снимком. Кто-то предположил, что между артистами явно что-то есть. Многие возмутились поведением Брежневой, напомнив, что она – замужняя женщина. Часть подписчиков Лазарева посмеялась, заявив, что фото ничего не значит, ведь давно известно о нетрадиционной ориентации Сергея.