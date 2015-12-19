Не упускай своих возможностей! Гороскоп на третье января

Овен

Сегодня вряд ли что-то удастся изменить. Поэтому не трать зря свою энергию. Лучше всего решать задачи по мере их поступления. Не стоит бежать впереди паровоза. Чем проще и спокойнее ты будешь относиться к себе и своему окружению, тем будет лучше для тебя.

Телец

День великолепен для тех, кто стремится перебороть свои негативные привычки и качества. Сегодня ты можешь попробовать себя в каком-то новом амплуа, совершенно неожиданном для других. Поэтому будь уверенна в себе - новые испытания пойдут тебе на пользу.

Близнецы

Постарайся сегодня заняться реализацией своего потенциала. Но только так, чтобы это не мешало основной твоей деятельности. Если ты хочешь где-то закрепиться, или остаться рядом с нужным человеком – тебе стоит именно сегодня подписать все необходимые документы. Не теряй своих возможностей – они не возвращаются.

Рак

Сегодня стоит больше времени уделить детям. Они требуют твоего внимания и участия. Самое время подумать о новогодних подарках и приготовлениях. Лучше, если вы все будете делать вместе. Дети будут учиться у тебя, а ты будешь получать от совместной деятельности одно удовольствие. Великолепный день для общения и встреч.

Лев

Сегодня тебе стоит больше внимания уделить общению с руководством. Если ты давно планировала встречу или хотела написать письмо – пришло время. Решения, принятые сегодня – будут надежными и долговечными, поэтому не откладывай на потом то, что можно и нужно сделать сегодня. Замечательный день для переговоров.

Дева

Сегодня тебе стоит больше внимания уделить мелочам и еле заметным деталям. Ведь какая-то мелочь, например опечатка в приглашениях, может испортить большое мероприятие. Постарайся быть внимательной и сосредоточенной. Этот день великолепен и незаменим для тех, кто стремится к самореализации.

Весы

Сегодня тебе стоит быть более внимательной и обходительной в отношениях с людьми, особенно любимыми. Как бы там ни было, но шаг к примирению все же лучше всего сделать тебе. Болезненное самолюбие может стать причиной личной драмы. Будь мудрой и не допусти таких досадных промахов.

Скорпион

Аккуратность и внимательность еще никому не мешала. Поэтому прояви максимум ответственности в процессе своей деятельности. Все, что ты делаешь – ты делаешь прежде всего для себя. Конечно, есть ряд задач, которые можно и нужно передать другим. Но это не значит, что ты можешь расслабиться.

Стрелец

Постарайся войти в положение тех людей, которые, по твоему ощущению, поступили несправедливо. Вполне возможно, что у них были причины. Лучше всего – постарайтесь вместе их выяснить. Сегодня нельзя ссориться, т. к. воспоминания об этом останутся надолго. Умей не только говорить, но и слышать другого.

Козерог

Сегодня тебе стоит больше внимания уделить организации совместных мероприятий. Если на тебе лежит ответственность за дела коллектива – тебе стоит пригласить себе в помощь кого-то из своего окружения. Таким образом, ты успеешь справляться не только с дополнительными обязанностями, но и с основными.

Водолей

Постарайся не преувеличивать своих возможностей. Будь скромнее. Вполне возможно, что тебе стоит провести предстоящие праздники поближе к своим родным и близким. Этот день великолепен для примирения, заключения соглашений и принятия важных решений. Будь уверена – ты от них не отступишь.

Рыбы

Сегодня тебе стоит больше внимания уделить своему внешнему виду. Возможно, пришло время что-то в себе изменить или обзавестись обновками. Как бы там ни было, но тематика здоровья, красоты и внешнего вида сегодня у тебя будет на первом месте. День великолепен для встреч и свиданий.